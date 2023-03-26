В Башкирии родители могут записать ребенка в первый класс онлайн

Posted Вчера, 06:11
Published Вчера, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Черновик в личном кабинете можно редактировать в любой момент до конца марта. Для оказания электронной услуги необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении и справка о прописке ребенка.
— Заполнение черновика — удобная новинка портала госуслуг. Черновик заполняется до 1 апреля, сохраняется в личном кабинете, а в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление можно будет направить в школу, — рассказал заместитель министра цифрового развития госуправления Динар Шарафутдинов.
Первый период приемной кампании по зачислению детей в школу будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время родители подают заявления в школу по месту регистрации или другую при наличии льгот. В особом порядке в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции и дети-сироты. В этом случае к заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие статус учащегося.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.