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Published Вчера, 06:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Башкирии родители могут записать ребенка в первый класс онлайн

26 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
Возможность заполнить заявление для записи ребенка в первый класс с его последующим сохранением в личном кабинете стала доступна жителям Башкортостана благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Оформить услугу можно будет с 15 марта на портале госуслуг.

Черновик в личном кабинете можно редактировать в любой момент до конца марта. Для оказания электронной услуги необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении и справка о прописке ребенка.

— Заполнение черновика — удобная новинка портала госуслуг. Черновик заполняется до 1 апреля, сохраняется в личном кабинете, а в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление можно будет направить в школу, — рассказал заместитель министра цифрового развития госуправления Динар Шарафутдинов.

Первый период приемной кампании по зачислению детей в школу будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время родители подают заявления в школу по месту регистрации или другую при наличии льгот. В особом порядке в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции и дети-сироты. В этом случае к заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие статус учащегося.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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