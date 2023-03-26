В Башкирии родители могут записать ребенка в первый класс онлайн

Первый период приемной кампании по зачислению детей в школу будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время родители подают заявления в школу по месту регистрации или другую при наличии льгот. В особом порядке в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции и дети-сироты. В этом случае к заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие статус учащегося.