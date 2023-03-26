В Башкирии приостановили лицензию перевозчика, на которого жаловались водители

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Жители Башкирии сообщили в соцсетях о том, что не могут добраться из Уфы до Стерлитамака. Как выяснилось, перевозчик, выполнявший ранее маршрут № 531т «Южный Автовокзал Уфа — Стерлитамак», лишился свидетельства на осуществление пассажирских перевозок.
Как сообщили в региональном Минтрансе, действие свидетельства перевозчика ООО «Помощь», который ранее обслуживал межмуниципальный маршрут № 531т «Южный Автовокзал Уфа — Стерлитамак», прекращено в связи с нарушением законодательства в сфере пассажирских перевозок.
Данный маршрут будет временно выполнять ООО «Уфимские автобусные линии». В настоящий момент проводится смена перевозчика с оформлением официальных документов согласно действующего законодательства. Объявлена процедура отбора перевозчика (который будет работать на маршруте по истечении срока действия временных документов) на межмуниципальный маршрут регулярных перевозок на полгода.
Напомним, ранее к главе республики обратились водители автобусов, выполнявших маршруты в пригородах. По словам, они уже в течение полугода не получают зарплату. От действий руководства компании якобы пострадало порядка 50 человек. Со слоы водителей, руководство вместо положенной по закону заработной платы руководство сначала кормило работников обещаниями, а после и вовсе скрылось и перестало выходить на контакт.
Mkset связался с одним из учредителей компании ООО «Помощь» Ильдаром Иплаевым, который отрицает все обвинения со стороны водителей, озвученные в видео. Он отметил, что руководство компании не прячется, а компетентные органы их пока не вызывали. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.