В Башкирии приостановили лицензию перевозчика, на которого жаловались водители

Напомним, ранее к главе республики обратились водители автобусов, выполнявших маршруты в пригородах. По словам, они уже в течение полугода не получают зарплату. От действий руководства компании якобы пострадало порядка 50 человек. Со слоы водителей, руководство вместо положенной по закону заработной платы руководство сначала кормило работников обещаниями, а после и вовсе скрылось и перестало выходить на контакт.