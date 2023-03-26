Роналду высказался о своих новых рекордах за сборную Португалии

Posted Вчера, 19:55
Published Вчера, 19:55
Modified Вчера, 19:55
Updated Вчера, 19:55
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети футболиста.
Криштиану заявил, что он гордиться стать самым результативным игроком в истории национальных сборных. Также нападающий отметил, что испытывает непередаваемые ощущения от того, что продолжает выступать за национальную команду.
Роналду забил два гола в ворота Лихтенштейна. Сама встреча стала для португальца 197-й в составе команды. Тем самым он установил мировой рекорд по сыгранным матчам на международном уровне.