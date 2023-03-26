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Posted Вчера, 19:55

Published Вчера, 19:55

Modified Вчера, 19:55

Updated Вчера, 19:55

Роналду высказался о своих новых рекордах за сборную Португалии

26 марта 2023, 19:55
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей игре в прошедшем матче отбора к Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети футболиста.

Криштиану заявил, что он гордиться стать самым результативным игроком в истории национальных сборных. Также нападающий отметил, что испытывает непередаваемые ощущения от того, что продолжает выступать за национальную команду.

Роналду забил два гола в ворота Лихтенштейна. Сама встреча стала для португальца 197-й в составе команды. Тем самым он установил мировой рекорд по сыгранным матчам на международном уровне.

#Спорт
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