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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:55

Назван самый пораженный клещевым энцефалитом район Башкирии

26 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI
За 2022 год в регионе было зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Ежегодно от укусов клещей страдают 10-20 тысяч жителей Башкирии. По данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году было выявлено 28 случаев заболевания клещевым выпускным энцефалитом, из которых 7 случаев среди детей до 17 лет.

Так, заболевание в 2022 году было выявлено в 10 муниципалитетах и наибольшее количество заболевших — в Белорецком районе (12 случаев), далее в Кигинском, Салаватском и Дуванском районах выявили по два случая заражение вирусным клещевым энцефалитом, а в Балтачевском и Караидельском районах — по одному случаю.

Ранее мы сообщали, что 42 района Башкирии вошли в число опасных по клещевому энцефалиту на основании данных о заболеваемости в 2022 году. О появлении клещей уже сообщают и жители Уфы.

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#Элина Сайфранова
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