Назван самый пораженный клещевым энцефалитом район Башкирии

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Ежегодно от укусов клещей страдают 10-20 тысяч жителей Башкирии. По данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году было выявлено 28 случаев заболевания клещевым выпускным энцефалитом, из которых 7 случаев среди детей до 17 лет.
Так, заболевание в 2022 году было выявлено в 10 муниципалитетах и наибольшее количество заболевших — в Белорецком районе (12 случаев), далее в Кигинском, Салаватском и Дуванском районах выявили по два случая заражение вирусным клещевым энцефалитом, а в Балтачевском и Караидельском районах — по одному случаю.