Назван самый пораженный клещевым энцефалитом район Башкирии

Так, заболевание в 2022 году было выявлено в 10 муниципалитетах и наибольшее количество заболевших — в Белорецком районе (12 случаев), далее в Кигинском, Салаватском и Дуванском районах выявили по два случая заражение вирусным клещевым энцефалитом, а в Балтачевском и Караидельском районах — по одному случаю.