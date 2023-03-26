Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачёва «присоединила» Байкал к Башкирии

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Новая директриса Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева в ходе большого интервью каналу RTVI выразила свою любовь к России и отметила, что круче страны — нет. Однако в процессе она перепутала Башкирию с Бурятией.
Женщина на примере описывала чувство свободы, когда «выезжаешь из Улан-Удэ, в направлении монгольской границы, вдоль Байкала. Все бы ничего, но и город, и озеро оказались в составе Республики Башкортостан.
— Когда немножко отвлекаешься от всего того, чем обычно пичкают — про отсутствие демократии и так далее, о чём и мои либерально-настроенные коллеги обычно говорят, — и выезжаешь за пределы любого большого города… Например, в Башкирии, выезжаешь из Улан-Удэ, в направлении монгольской границы, вдоль Байкала, ты эту свободу прямо чувствуешь, её столько — не унесёшь, — Елизавета Лихачева.
Напомним, что возглавила музей 44-летняя Елизавета Лихачёва в марте этого года по предложению министерства культуры РФ. До этого — с 2017 года — женщина руководила Музеем архитектуры.