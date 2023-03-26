Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачёва «присоединила» Байкал к Башкирии

Новая директриса Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева в ходе большого интервью каналу RTVI выразила свою любовь к России и отметила, что круче страны — нет. Однако в процессе она перепутала Башкирию с Бурятией.