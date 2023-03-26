Буцаев: Мусоровозы Ленобласти будут передавать информацию о маршрутах в РЭО

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что к участию в проекте РЭО по прослеживаемости ТКО в Ленинградской области привлекут более 200 мусоровозов. Данные, полученные в рамках проекта, будут поступать в РЭО с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Эта мера дает возможность полного отслеживания всего жизненного цикла отходов, изменений веса и объема отходов, привезенных на объект. Обеспечение полной отслеживаемости отходов, по мнению Буцаева, является важным шагом к формированию экономики замкнутого цикла в России.
В эксперименте также будут участвовать региональные операторы Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа.
Как рассказал заместитель гендиректора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров, в ходе эксперимента РЭО будет собирать данные с датчиков ГЛОНАСС и датчиков весового контроля, с видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, с датчиков наполненности контейнеров. В перечень данных для сбора входят и другие показатели по ТКО, которые предоставляют компании. «Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять фактические пути перемещения отходов, что позволит сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ», — заключил Буров.
Всего в сфере обращения с отходами в РФ задействовано более 22 тысяч транспортных средств, из которых свыше 15 тысяч — мусоровозы. В РФ установлены 284 зоны деятельности региональных операторов, к новой системе обращения с ТКО подключены все субъекты РФ. В российских регионах ведут работу 182 региональных оператора.