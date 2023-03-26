Буцаев: Мусоровозы Ленобласти будут передавать информацию о маршрутах в РЭО

Как рассказал заместитель гендиректора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров, в ходе эксперимента РЭО будет собирать данные с датчиков ГЛОНАСС и датчиков весового контроля, с видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, с датчиков наполненности контейнеров. В перечень данных для сбора входят и другие показатели по ТКО, которые предоставляют компании. «Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять фактические пути перемещения отходов, что позволит сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ», — заключил Буров.