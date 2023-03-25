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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Жители Уфы сообщают о случаях обнаружения клещей в городе

25 марта 2023, 06:11
По сообщениям горожан, опасные насекомые начинают выходить из зимней спячки

Несмотря на то, что на календаре ещё лишь конец марта, клещи в Уфе уже постепенно выходят из спячки. Об активизировавшихся после зимы насекомых рассказала в соцсетях местная жительница.

По словам уфимки, она шла по проспекту Октября от бульвара Славы до ГДК. По возвращении домой на своей одежде она обнаружила клеща.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал 42 района Башкирии, которые в ходят число опасных по клещевому энцефалиту на основании данных о заболеваемости в 2022 году. В ведомстве жителям республики рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок, а также заблаговременно пройти курс профилактических прививок.

Также ранее в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин сообщил, что в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Общество
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