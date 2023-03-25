Жители Уфы сообщают о случаях обнаружения клещей в городе

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Несмотря на то, что на календаре ещё лишь конец марта, клещи в Уфе уже постепенно выходят из спячки. Об активизировавшихся после зимы насекомых рассказала в соцсетях местная жительница.
По словам уфимки, она шла по проспекту Октября от бульвара Славы до ГДК. По возвращении домой на своей одежде она обнаружила клеща.
Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал 42 района Башкирии, которые в ходят число опасных по клещевому энцефалиту на основании данных о заболеваемости в 2022 году. В ведомстве жителям республики рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок, а также заблаговременно пройти курс профилактических прививок.
Также ранее в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин сообщил, что в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов.