Власти Башкирии назвали новые сроки сдачи многострадальной школы, которую ждут 6 лет

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
К властям обратились жители города Туймазы. На странице главы республики Радий Хабирова в соцсетях пользователь задал вопрос о «многострадальной» школе №5, здание которой признали аварийным ещё в 2017 году.
— Здравствуйте, какова судьба многострадальной школы номер 5 в городе Туймазы? Есть ли надежда на то, что 1 сентября дети пойдут в эту школу? — пишут пользователи в комментариях под одной из недавних публикаций руководителя региона.
На обращение отреагировали администрации Туймазинского района. Представитель администрации сообщил, что по состоянию на 25 марта 2023 г. подрядная организация продолжает работы по реконструкции школы №5. Ориентировочный срок сдачи школы в эксплуатацию — 1 сентября 2023 года.
Напомним, что жители Туймазов неоднократно обращались к властям по данному вопросу в течение минувших нескольких лет. Школу признали аварийной ещё в 2017 году. За время, которое школу реконструируют, здесь сменилось несколько подрядчиков и было вложено несколько сотен миллионов рублей. Отметим, что изначально срок сдачи объекта был намечен на 2019 год, после чего его перенесли сначала на 2020 и на 2021 годы. Подробнее об этой ситуации Mkset рассказывал здесь.
Дети же вынуждены получать образование в стенах Индустриальный техникум и школу № 9, которые, как утверждается, расположены на противоположном конце города. Здание школы № 5 находится рядом с микрорайоном Тубанкуль, где не организовано движение общественного транспорта. Так, единственная школа в шаговой доступности — № 5, немного подальше находится школа № 4, которая, как сообщили учителя корреспонденту Mkset, на данный момент перегружена учениками.