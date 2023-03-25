Власти Башкирии назвали новые сроки сдачи многострадальной школы, которую ждут 6 лет

Напомним, что жители Туймазов неоднократно обращались к властям по данному вопросу в течение минувших нескольких лет. Школу признали аварийной ещё в 2017 году. За время, которое школу реконструируют, здесь сменилось несколько подрядчиков и было вложено несколько сотен миллионов рублей. Отметим, что изначально срок сдачи объекта был намечен на 2019 год, после чего его перенесли сначала на 2020 и на 2021 годы. Подробнее об этой ситуации Mkset рассказывал здесь.