mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В ходе СВО погиб добровролец из Башкирии Анатолий Сидоров

25 марта 2023, 14:39
Фото: 1MI
Прощание с погибшим состоялось 24 марта

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Бакалинского района республики Анатолий Сидоров. Церемония прощания с погибшим состоялась в пятницу, 24 марта. Об этом сообщил в соцстеях глава муниципалитета Александр Андреев.

Сообщается, что на СВО Анатолий Сидоров отправился в качестве добровольца в декабре 2022 года. Малой родиной Сидорова является деревня Новые Бакалы. После школы, он получил образование в Кушнаренковском техникуме. Работал помбуром, бурильщиком в нефтяных организациях.

Фото: Александр Андреев/ VK.com

Говоря о погибшем, глава администрации отмечает его доброту, честность и отзывчивость. Также Сидоров, по его словам, интересовался военным делом, активно занимался военно-прикладными видами спорта, принимал участие в соревнованиях, имел активную жизненную позицию, умел отстаивать свою точку зрения.

— Он любил свою семью, сестер, братьев, был опорой для своих родителей. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям; всем, кто знал нашего героя. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — подытожил Александр Андреев.

#Общество
Подпишитесь
Когда отключат отопление в Уфе в 2023 году
Сегодня, 12:01
Куда жителям Башкирии можно улететь из Уфы весной-2023: список направлений
Сегодня, 12:00
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о переносе концертов по всей стране
Сегодня, 07:45
В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства
Вчера, 08:59
Жители Уфы сообщают о случаях обнаружения клещей в городе
Сегодня, 06:11
Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке
Вчера, 08:07