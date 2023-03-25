В ходе СВО погиб добровролец из Башкирии Анатолий Сидоров

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Бакалинского района республики Анатолий Сидоров. Церемония прощания с погибшим состоялась в пятницу, 24 марта. Об этом сообщил в соцстеях глава муниципалитета Александр Андреев.
Сообщается, что на СВО Анатолий Сидоров отправился в качестве добровольца в декабре 2022 года. Малой родиной Сидорова является деревня Новые Бакалы. После школы, он получил образование в Кушнаренковском техникуме. Работал помбуром, бурильщиком в нефтяных организациях.
Говоря о погибшем, глава администрации отмечает его доброту, честность и отзывчивость. Также Сидоров, по его словам, интересовался военным делом, активно занимался военно-прикладными видами спорта, принимал участие в соревнованиях, имел активную жизненную позицию, умел отстаивать свою точку зрения.
— Он любил свою семью, сестер, братьев, был опорой для своих родителей. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям; всем, кто знал нашего героя. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — подытожил Александр Андреев.