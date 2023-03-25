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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В Башкирии жилой дом обрушился в результате взрыва газа: есть пострадавшие

25 марта 2023, 04:40
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Мужчина и женщина 1980 и женщина, 1986 года рождения получили различные травмы и ожоги

Двое человек пострадали в результате обрушения жилого дома в Башкирии. Предварительной причиной произошедшего называют хлопок газо-воздушной смеси. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. 

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром 25 марта в жилом доме  улице Ыргайды в деревне Рыскужено Абзелиловского района республики. По прибытии на место сотрудники МЧС и других экстренных служб отметили разрушение несущих конструкций дома размерами 6х10 метров. 

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

По предварительной информации в доме проживала семья из 3 человек, в момент возникновения происшествия в доме находился мужчина, 1980 г.р., и женщина, 1986 г.р. В настоящий момент их осматривают врачи, имеются ожоги. Погибших нет.

Напомним, ранее хлопком газа выбило окна в жилом многоквартирном доме в Нефтекамске. Оттуда были эвакуированы свыше 60 человек, включая детей. Позднее в региональном Следственном комитете озвучили предварительную причину хлопка - специалисты ведомства считают, что причиной могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика.

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#Азамат Нухов
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