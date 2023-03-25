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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Башкирии во дворе жилого дома с приходом весны образовалась гигантская лужа

25 марта 2023, 13:41
Фото: VK/com/Амелия В.
Со слов местных жителей, огромные лужи возникают здесь каждый полгода

Жительница Нефтекамска Амелия В. показала в соцсетях колоссальных размеров лужу во дворе жилого дома по улице Ленина, 82. По словам девушки, такая ситуация повтоярется здесь регулярно — двор затапливает водой каждые полгода.

— Почему ничего не предпринимают? — негодует местная жительница.

Фото: VK/com/Амелия В.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию города Нефтекамск. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Фото: VK/com/Амелия В.

Напомним, в Демском районе Уфы с приходом весны вновь образовалась легендарная лужа, в которой годом ранее поселился бобр. О животном, облюбовавшем спонтанно возникший в городе водоём, сообщили местные жители. Вылавливать его из лужи пришлось сотрудникам экстренных служб.

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#Азамат Нухов#Общество
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