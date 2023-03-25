В Башкирии во дворе жилого дома с приходом весны образовалась гигантская лужа

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Жительница Нефтекамска Амелия В. показала в соцсетях колоссальных размеров лужу во дворе жилого дома по улице Ленина, 82. По словам девушки, такая ситуация повтоярется здесь регулярно — двор затапливает водой каждые полгода.
— Почему ничего не предпринимают? — негодует местная жительница.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию города Нефтекамск. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, в Демском районе Уфы с приходом весны вновь образовалась легендарная лужа, в которой годом ранее поселился бобр. О животном, облюбовавшем спонтанно возникший в городе водоём, сообщили местные жители. Вылавливать его из лужи пришлось сотрудникам экстренных служб.