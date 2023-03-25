В Башкирии ожидаются дожди с сильным ветром и потепление до +14 градусов

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
В Башкирии в эти выходные, несмотря на теплую погоду, ожидаются осадки и сильные порывы ветра. Столбики термометров при этом покажут до +14 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Так, в субботу, 25 марта, температура воздуха днем составит +4, +9°. Сегодня также ожидается небольшой дождь, причем синоптики отмечают, что в северных районах осадки могут быть более обильными. Ветер южный, юго-западный умеренный.
В воскресенье, 26 марта, температура воздуха ночью составит от -1 до+4°, днем от +8 до +13°. Дожди продолжатся, а ветер местами усилится до порывистого.
В понедельник, 27 марта, температура воздуха ночью составит от +1 до+6°, днем от +9 до +14°. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывистый.