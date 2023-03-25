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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Башкирии ожидаются дожди с сильным ветром и потепление до +14 градусов

25 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
Прогноз погоды на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр

В Башкирии в эти выходные, несмотря на теплую погоду, ожидаются осадки и сильные порывы ветра. Столбики термометров при этом покажут до +14 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, в субботу, 25 марта, температура воздуха днем составит +4, +9°. Сегодня также ожидается небольшой дождь, причем синоптики отмечают, что в северных районах осадки могут быть более обильными. Ветер южный, юго-западный умеренный.

В воскресенье, 26 марта, температура воздуха ночью составит от -1 до+4°, днем от +8 до +13°. Дожди продолжатся, а ветер местами усилится до порывистого.

В понедельник, 27 марта, температура воздуха ночью составит от +1 до+6°, днем от +9 до +14°. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывистый.

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#Азамат Нухов#Прогноз погоды
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