В Башкирии назвали лучших экспортеров года

Posted 25 марта 05:58
Published 25 марта 05:58
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 26 конкурсантов — 8 компаний-представителей крупного бизнеса и 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый конкурсант мог подать заявку на участие только по одной из номинаций.
Победителями среди субъектов МСП в разных номинациях стали «Контрольный пакет» (производство упаковки и пакетов), завод весового оборудования (производство весового оборудования), «Дуслык» (реализация молочной сыворотки и сухого молока), НПФ «Акрус –М» (производство электрического оборудования), ТД «Дуслар» (реализация меда, безалкогольных бальзамов и пр.), «АРТ Оснастка» (производство бурового оборудования), «Вэй Пак» (производство пластиковых стаканов и пищевой упаковки), «Альтернатива Экспресс» (производство пластмассовых изделий потребительского сегмента), «Ураллесэкспорт» (лесопромышленный комплекс).
Победителями среди крупных предприятий стали «ТД Башхим» (химическая промышленность), «Геоспейс Технолоджис Евразия» (производство геологического оборудования), «Чишминский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла), «Чишминский сахарный завод» (производство сахарного песка), «Уфаоргсинтез» (производство пластмасс и синтетических смол), «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (производство кожевенных изделий), «Метта» (производство мебели).
— Мы проводим конкурс для повышения конкурентоспособности продукции республиканских товаропроизводителей на внешних рынках, оценки внешнеэкономической деятельности предприятий республики, повышения престижа экспортной деятельности и диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и странам, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Победители конкурса в каждой из номинаций рекомендуются к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года», организуемом Российским экспортным центром.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.