mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Тела двух мужчин обнаружили в водоёмах Башкирии 25 марта

25 марта 2023, 18:50
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Трупы обнаружили в реках Туймазинка и Ольховка

Тела двух неизвестных мужчин обнаружили очевидцы в водоёмах Башкирии. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, около 20:00 спасатели извлекли тело из вод реки Туймазинка в городе Туймазы. Спустя час — в 20:54 тело другого мужчины обнаружили неподалёку от сточной трубы от ливнёвых колоцев блин реки Ольховка в Стерлитамаке.

 

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Личности погибших и обстоятельства происшествий уточняются. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Когда отключат отопление в Уфе в 2023 году
Сегодня, 12:01
Куда жителям Башкирии можно улететь из Уфы весной-2023: список направлений
Сегодня, 12:00
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о переносе концертов по всей стране
Сегодня, 07:45
В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства
Вчера, 08:59
Жители Уфы сообщают о случаях обнаружения клещей в городе
Сегодня, 06:11
Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке
Вчера, 08:07