Тела двух мужчин обнаружили в водоёмах Башкирии 25 марта

Так, около 20:00 спасатели извлекли тело из вод реки Туймазинка в городе Туймазы. Спустя час — в 20:54 тело другого мужчины обнаружили неподалёку от сточной трубы от ливнёвых колоцев блин реки Ольховка в Стерлитамаке.