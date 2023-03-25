Тела двух мужчин обнаружили в водоёмах Башкирии 25 марта

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
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Updated Сегодня, 18:52
Тела двух неизвестных мужчин обнаружили очевидцы в водоёмах Башкирии. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Так, около 20:00 спасатели извлекли тело из вод реки Туймазинка в городе Туймазы. Спустя час — в 20:54 тело другого мужчины обнаружили неподалёку от сточной трубы от ливнёвых колоцев блин реки Ольховка в Стерлитамаке.
Личности погибших и обстоятельства происшествий уточняются. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.