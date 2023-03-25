Семья из Башкирии оказалась в ловушке из-за размытой дороги

Как рассказывает мужчина, передвигаться по сельским дорогам и без этого было непросто. По его словам зимой им приходилось по несколько дней сидеть из-за этого дома. А с пришедшим в начале марта потеплением передвижение по дорогам в селе и вовсе стало практически невозможным.