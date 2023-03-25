Семья из Башкирии оказалась в ловушке из-за размытой дороги

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Житель села Гусево в Абзелиловском районе республики пожаловался на непроезжие дороги. По его словам передвигаться по ним невозможно, а в администрации сельсовета жалобы игнорируют. Свое обращение Ямик Н. оставил на странице главы республики Радия Хабирова в соцсетях.
Как рассказывает мужчина, передвигаться по сельским дорогам и без этого было непросто. По его словам зимой им приходилось по несколько дней сидеть из-за этого дома. А с пришедшим в начале марта потеплением передвижение по дорогам в селе и вовсе стало практически невозможным.
— Дороги у нас не отсыпаны щебнем в новостройках. Как передвигаться по таким дорогам? Зимой по 3-4 дня дома сидели — не чистили к нам дорогу. А сейчас оттепель: дороги вообще нет, — поделился проблемой житель села.
На обращение Ямика Н. отреагировал представитель ЦУРа Башкирии, сообщивший, что вопрос ремонта в д. Гусево разберут совместно с администрацией Абзелиловского района. В свою очередь, в администрации мужчине ответили, что приняли его обращение в работу, добавив, что на обработку и подготовку ответа потребуется время. В качестве ориентировочной даты ответа было названо 30 марта.