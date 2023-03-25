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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Семья из Башкирии оказалась в ловушке из-за размытой дороги

25 марта 2023, 12:36
Фото: VK.com
Житель деревни Гусево рассказал, что из-за плохого состояния дорог его семья вынуждена была проводить дома по нескольку дней

Житель села Гусево в Абзелиловском районе республики пожаловался на непроезжие дороги. По его словам передвигаться по ним невозможно, а в администрации сельсовета жалобы игнорируют. Свое обращение Ямик Н. оставил на странице главы республики Радия Хабирова в соцсетях.

Как рассказывает мужчина, передвигаться по сельским дорогам и без этого было непросто. По его словам зимой им приходилось по несколько дней сидеть из-за этого дома. А с пришедшим в начале марта потеплением передвижение по дорогам в селе и вовсе стало практически невозможным.

Фото: VK.com
— Дороги у нас не отсыпаны щебнем в новостройках. Как передвигаться по таким дорогам? Зимой по 3-4 дня дома сидели — не чистили к нам дорогу. А сейчас оттепель: дороги вообще нет, — поделился проблемой житель села.

На обращение Ямика Н. отреагировал представитель ЦУРа Башкирии, сообщивший, что вопрос ремонта в д. Гусево разберут совместно с администрацией Абзелиловского района. В свою очередь, в администрации мужчине ответили, что приняли его обращение в работу, добавив, что на обработку и подготовку ответа потребуется время. В качестве ориентировочной даты ответа было названо 30 марта. 

#Общество#Азамат Нухов
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