С 29 марта из аэропорта Уфы откроется еще один рейс в Баку

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Ещё один авиарейс из Уфы в Баку запустят уже с 29 марта. Авикомпания «Ираэро» будет выполнять перелеты из Уфы в столицу Азербайджана еженедельно — по средам. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа».
Сообщается, что рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест. Время в пути составит около трех часов.
Отметим, что помимо этого из Уфы в Баку по вторникам летает самолет Boeing 737-500 компании Utair, чья вместимость составляет 126 посадочных мест. Также по четвергам и воскресеньям рейсы в столицу Азербайджана выполняет авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.