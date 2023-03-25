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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

С 29 марта из аэропорта Уфы откроется еще один рейс в Баку

25 марта 2023, 09:44
Фото: 1MI
Рейсы в столицу Азербайджана из Уфы будут выполняться четыре раза в неделю

Ещё один авиарейс из Уфы в Баку запустят уже с 29 марта. Авикомпания «Ираэро» будет выполнять перелеты из Уфы в столицу Азербайджана еженедельно — по средам. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа».

Сообщается, что рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест. Время в пути составит около трех часов.

Отметим, что помимо этого из Уфы в Баку по вторникам летает самолет Boeing 737-500 компании Utair, чья вместимость составляет 126 посадочных мест. Также по четвергам и воскресеньям рейсы в столицу Азербайджана выполняет авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.

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#Азамат Нухов#Общество
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