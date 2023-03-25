С 29 марта из аэропорта Уфы откроется еще один рейс в Баку

Ещё один авиарейс из Уфы в Баку запустят уже с 29 марта. Авикомпания «Ираэро» будет выполнять перелеты из Уфы в столицу Азербайджана еженедельно — по средам. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа».