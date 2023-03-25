Новый температурный рекорд зафиксировали в Уфе в пятницу, 24 марта

Напомним, в начале 2023 года в Уфе был зафиксирован абсолютный температурный минимум. Так, 9 января температура воздуха понизилась до -39,1 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Уфе почти 50 лет назад - в далеком 1974 году температура воздуха составила -37,9 градуса.