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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Новый температурный рекорд зафиксировали в Уфе в пятницу, 24 марта

25 марта 2023, 11:28
Фото: 1MI
Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован почти семь лет назад

Новый температурный рекорд был зафиксирован в Уфе днем ранее, 24 марта. Об этом сообщает Башгидрометцентр. 

Сообщается, что по данным станции «Уфа — Дема» составила температура воздуха в Уфе в минувшую пятницу составила +9,9 градусов тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован семь лет назад - в 2016 году температура воздуха составила +7,8 градусов. 

Напомним, в начале 2023 года в Уфе был зафиксирован абсолютный температурный минимум. Так, 9 января температура воздуха понизилась до -39,1 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Уфе почти 50 лет назад - в далеком 1974 году температура воздуха составила -37,9 градуса. 

#Азамат Нухов#Город
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