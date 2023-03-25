Куда жителям Башкирии можно улететь из Уфы весной-2023: список направлений

Продолжат программу полетов в Киргизию — город Ош авиакомпании «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. Стоимость билетов от 15 640 рублей.



Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит до 2 рейсов в неделю полеты в столицу Республики Узбекистан. Из аэропорта Уфы можно добраться до Ташкента, Самарканда и Намангана — за 11 339, 13 595 и 16 889 рублей соответственно.



В города Таджикистана Душанбе и Худжанд по-прежнему будут осуществляться прямые перелеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. Так, стоимость билетов из Уфы в столицу Таджикистана составит 17 356 рублей, в Худжанд — 18 206 рублей.