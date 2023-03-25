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Куда жителям Башкирии можно улететь из Уфы весной-2023: список направлений

25 марта 2023, 12:00
Фото: 1MI
Летнее расписание уфимского аэропорта включает в себя маршруты от Минеральных вод до Шарм-эль-Шейха. Всего же здесь насчитываются десятки направлений как на российские, так и на зарубежные курорты. Подробнее о них — в материале Mkset.

Начиная с 26 марта 2023 года международный аэропорт «Уфа» начинает работать по летнему расписанию. Маршрутная сеть на весенне-летний включает в себя 52 направления. Выполнять рейсы будут 28 российских и зарубежных авиакомпаний. Mkset изучил направления и цены (указаны в одну сторону). 

 

Москва — Санкт-Петербург

 

Из Уфы предусмотрено 14 ежедневных авиарейсов в Москву (авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair и «Победа»). Стоимость авиабилета эконом-класса в Москву, по данным сервиса Авиасейлс, 26 марта составит 8 151 ₽.

Также действуют восемь ежедневных рейсов в Санкт-Петербург (авиакомпании «Россия», Smartavia, «Победа» и Nordwind Airlines). Минимальная стоимость билета в северную столицу 26 марта составит 8 347 рублей.

 

Внутренний туризм: курорты

 

Курортные направления внутри России в уфимском аэропорту представлены прямыми рейсами в Сочи, Минеральные воды и Махачкалу. Перевозками по этим маршрутам занимаются девять авиакомпаний.

Так, в Сочи запланировано пять ежедневных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», Smartavia, «Икар», «Победа», Nordwind Airlines, Nordstar и «Уральские авиалинии». Цены на авиабилеты до легендарного курорта стартуют от 14 198 рублей.

В Минеральные Воды из Уфы запланировано 12 рейсов в неделю. Из Уфы туристов на курорты Ставропольского края будут перевозить самолёты авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут» и Utair. Стоимость самого бюджетного авиабилета на 26 марта, по данным Авиасейлс, составляет 11 301 рубль.

В Махачкалу продолжит программу полетов авиакомпания Nordwind Airlines, частота составит три рейса в неделю. Стоимость авиабилетов составит 13 163 рубля без учета стоимости провоза багажа.

 

Турция

Полеты на побережье Средиземного моря предусмотрены на воздушных судах 5 авиакомпаний: Аэрофлот, AZUR air, Corendon Airlines, Southwind Airlines и Red Wings.

При этом Аэрофлот впервые планирует выполнять рейсы из Уфы в Анталью с ежедневной частотой. Минимальная стоимость авиабилета в Анталью по состоянию на 26 марта составит 21 075 рублей.

В Стамбул будут летать самолеты Red Wings и ИрАэро — стоимость билетов на 26 марта составит 22 334 рубля.

Помимо этого авиакомпания AZUR air заявила рейсы из Уфы в Бодрум. Перелет 26 марта обойдется в 24 099 рублей.

 

Ближний восток

В Шарм-эль-Шейх в летний сезон продолжит программу полетов египетская авиакомпания AlMasria с частотой 2 рейса в неделю. Минимальная стоимость билетов в этом направлении составит 37 490 рублей.

В Объединённые Арабские Эмираты будут выполнять полеты 2 иностранных перевозчика: Air Arabia — 3 рейса в неделю в Шарджу и Flydubai — 7 рейсов в неделю в Дубай. Стоимость авиаперелета — 28 300 рублей, провоз багажа включен в стоимость.

 

Страны СНГ

В период весенне-летней навигации увеличится количество прямых рейсов из Уфы в страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья.

Авиакомпания Red Wings продолжит еженедельную полетную программу в столицу Республики Беларусь — Минск и откроет рейс по маршруту Уфа-Ереван. Также в столицу Армении будут летать самолеты авиакомпании «Азимут» и местного перевозчика Shirak Avia. так, стоимость билетов в Минск составит 11 455 рублей, в Ереван — 16 507 рублей.

В культурно-исторический центр Казахстана — город Алматы продолжат выполнение полетов авиакомпании Utair и Red Wings. 26 марта перелет туда будет стоить 22 013 рублей.

Продолжат программу полетов в Киргизию — город Ош авиакомпании «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. Стоимость билетов от 15 640 рублей.

Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит до 2 рейсов в неделю полеты в столицу Республики Узбекистан. Из аэропорта Уфы можно добраться до Ташкента, Самарканда и Намангана — за 11 339, 13 595 и 16 889 рублей соответственно.

В города Таджикистана Душанбе и Худжанд по-прежнему будут осуществляться прямые перелеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. Так, стоимость билетов из Уфы в столицу Таджикистана составит 17 356 рублей, в Худжанд — 18 206 рублей.

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#Азамат Нухов
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