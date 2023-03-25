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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о переносе концертов по всей стране

25 марта 2023, 07:45. Обновлено в 10:50
Фото: 1MI
Выступления группы были перенесены в пяти российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург

Концерты группы «ДДТ» в нескольких российских городах переносятся на неопределенный срок. В частности были перенесены выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Сообщается, что новые даты выступлений группы будут анонсированы как только «появится такая возможность». При этом отмечается, что все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.

— Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим, — прокомментировали в группе.

Напомним, что на концерте группы ДДТ в Уфе весной прошлого года лидер группы Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс, а также привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол. 

Позднее в Советском районном суде Уфы музыканту вынесли приговор по делу о дискредитации ВС РФ. Суд признал Юрия Шевчука виновным, а также обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

#Азамат Нухов
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