Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о переносе концертов по всей стране

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Концерты группы «ДДТ» в нескольких российских городах переносятся на неопределенный срок. В частности были перенесены выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Об этом сообщается на официальном сайте группы.
Сообщается, что новые даты выступлений группы будут анонсированы как только «появится такая возможность». При этом отмечается, что все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.
— Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим, — прокомментировали в группе.
Напомним, что на концерте группы ДДТ в Уфе весной прошлого года лидер группы Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс, а также привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол.
Позднее в Советском районном суде Уфы музыканту вынесли приговор по делу о дискредитации ВС РФ. Суд признал Юрия Шевчука виновным, а также обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.