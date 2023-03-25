Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о переносе концертов по всей стране

Сообщается, что новые даты выступлений группы будут анонсированы как только «появится такая возможность». При этом отмечается, что все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.