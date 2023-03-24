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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке

24 марта 2023, 08:07
Фото: 1MI
Ранее жители одного из домов в Уфе сообщили, что коммунальщики якобы разносили по квартирам повестки

Адвокат по военным делам Максим Гребенюк рассказал, могут ли жителям Башкирии вручить повестки не по месту прописки.

- Это возможно, если человек не отвечал на повестки по месту прописки. Тогда военкомат может обратиться к органам полиции вручить повестку там, где человек фактически находится. Но самое основное - повестка должна быть вручена под расписку, то есть если она просто брошена в почтовый ящик или передается через каких-то левых лиц, это незаконно. Должна быть вручена соответствующим лицом - либо военкомом, либо полицейским или администрацией по поручению военкома, - пояснил эксперт.

Ранее Башкирия вошла в 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы. Речь шла о повестках для уточнения данных или призыва на сборы. 

Как сообщал 15 марта Mkset в военных комиссариатах практику вручения повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета». Эту же позицию озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ответивший на вопрос о повестках сообщением о том, что данные необходимо уточнять и актуализировать и в этих рамках постоянно ведется работа. Также добавил Песков и то, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».

#Валерия Панаева
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