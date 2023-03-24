Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке

- Это возможно, если человек не отвечал на повестки по месту прописки. Тогда военкомат может обратиться к органам полиции вручить повестку там, где человек фактически находится. Но самое основное - повестка должна быть вручена под расписку, то есть если она просто брошена в почтовый ящик или передается через каких-то левых лиц, это незаконно. Должна быть вручена соответствующим лицом - либо военкомом, либо полицейским или администрацией по поручению военкома, - пояснил эксперт.