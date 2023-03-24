Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Адвокат по военным делам Максим Гребенюк рассказал, могут ли жителям Башкирии вручить повестки не по месту прописки.
- Это возможно, если человек не отвечал на повестки по месту прописки. Тогда военкомат может обратиться к органам полиции вручить повестку там, где человек фактически находится. Но самое основное - повестка должна быть вручена под расписку, то есть если она просто брошена в почтовый ящик или передается через каких-то левых лиц, это незаконно. Должна быть вручена соответствующим лицом - либо военкомом, либо полицейским или администрацией по поручению военкома, - пояснил эксперт.
Ранее Башкирия вошла в 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы. Речь шла о повестках для уточнения данных или призыва на сборы.
Как сообщал 15 марта Mkset в военных комиссариатах практику вручения повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета». Эту же позицию озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ответивший на вопрос о повестках сообщением о том, что данные необходимо уточнять и актуализировать и в этих рамках постоянно ведется работа. Также добавил Песков и то, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».