В Уфе мужчина жестоко избил женщину: момент попал на видео

Предположительное время происшествия, судя по кадрам видеозаписи, около пяти часов утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мощным ударом мужчина сбивает девушку с ног. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, нападавший решил протащить девушку до лифта, причем в какой-то момент он решил тащить её за волосы.