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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Уфе мужчина жестоко избил женщину: момент попал на видео

24 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI

Полиция прокомментировала жестокое избиение женщины в лифте в Уфе

Ситуацию прокомментировали в МВД

В Уфе неизвестный мужчина жестоко избил, таскал за волосы и всячески издевался над молодую девушкой в лифте жилого дома по адресу Генерала Горбатова 7. На шум отреагировали жители дома, решившие проверить камеры видеонаблюдения.

Предположительное время происшествия, судя по кадрам видеозаписи, около пяти часов утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мощным ударом мужчина сбивает девушку с ног. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, нападавший решил протащить девушку до лифта, причем в какой-то момент он решил тащить её за волосы.

Видео: 1MI

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в настоящий момент сотрудники полиции проверили данный факт, а также установили участников видеозаписи. Ими являются двое знакомых уфимцев. Отмечается, что девушка от каких-либо претензий к знакомому отказалась.

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