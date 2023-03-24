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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Феоктистовым

24 марта 2023, 15:21
Погибший служит в звании младшего сержанта.

Сегодня, 24 марта, в Ишимбайском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Александром Феоктистовым. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава муниципалитета Ришат Мансуров.

— Для нас всех это большое горе и огромная, невосполнимая утрата. Никакие слова не смогут облегчить боль потери. Приносим соболезнования родным и близким бойца, — пишет Ришат Мансуров.

Известно, что прощание состоялось в 11:00 у мемориала воинам-участникам Великой Отечественной войны.

Фото: Ришат Мансуров // vk.com
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