В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Феоктистовым

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Сегодня, 24 марта, в Ишимбайском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Александром Феоктистовым. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава муниципалитета Ришат Мансуров.
— Для нас всех это большое горе и огромная, невосполнимая утрата. Никакие слова не смогут облегчить боль потери. Приносим соболезнования родным и близким бойца, — пишет Ришат Мансуров.
Известно, что прощание состоялось в 11:00 у мемориала воинам-участникам Великой Отечественной войны.