В Башкирии 24 марта ожидается потепление до +14 градусов

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 05:36
В Башкирии в ближайшие сутки ожидается потепление до +14 градусов Цельсия. Об этом сообщается Башгидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, 24 марта температура воздуха днем по республике составит +6, +11°, при этом в горных районах столбики термометров покажут до +14°. В ближайшие сутки синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако отмечают, что на отдельных участках ночью и утром возможно образование гололедицы.
В выходные температура воздуха днем составит от +5 до +12. Так, в субботу, 25 марта, температура воздуха ночью составит 0, +5°, днем +5, +10°. В темное время суток местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах небольшой дождь может пройти и днем днем, причем по северу до умеренного.
В Воскресенье, 26 марта, температура воздуха ночью составит 0, +5°, днем +7, +12°. В ночное время существенных осадков не предвидится, днем местами пройдут небольшие дожди.