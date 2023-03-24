В Башкирии 24 марта ожидается потепление до +14 градусов

Так, по данным синоптиков, 24 марта температура воздуха днем по республике составит +6, +11°, при этом в горных районах столбики термометров покажут до +14°. В ближайшие сутки синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако отмечают, что на отдельных участках ночью и утром возможно образование гололедицы.