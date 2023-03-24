Уфимцы могут купить загородный дом в 1,5 раза дешевле чем квартиру!

Правда, кардинально менять свой образ жизни и переходить на удалёнку при переезде за город сегодня не придётся. Вы это поймёте, посетив любой из посёлков строящихся ГК «Жилой Квартал». Каждый из них: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2» и «Гудвилл Парк» — это совершенно самодостаточная экосистема для комфортной жизни, где всё, как в городе и даже лучше. Есть собственная управляющая компания, которая содержит посёлки в чистоте и помогает жильцам. Дома подключены к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки и детские площадки. Собственные школы, детские сады, ФАПы, магазины и другая необходимая инфраструктура уже реализованы в Зубово и Миловке. А проект «Гудвил Парка» сейчас на завершающем этапе строительства.