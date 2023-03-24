Уфимцы могут купить загородный дом в 1,5 раза дешевле чем квартиру!

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По данным опроса Почта Банк, 32% россиян уже имеют загородную недвижимость, и ещё 82% из числа тех, у кого её ещё нет, мечтают о собственном доме. Какие факторы повлияли на формирование таких предпочтений, что мешает людям воплотить свою мечту в реальность и как купить собственный дом с наибольшей выгодой — нам рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал», крупнейшего застройщика загородной недвижимости Республики Башкортостан.
— В последние несколько лет мы фиксируем резко возросший интерес к частным домам. Среди факторов, оказавших наибольшее влияние на увеличение спроса, можно выделить три, которые играют наибольшую роль при принятии решения о переезде в загородный дом и подталкивают людей к покупке.
Во-первых, рынок загородной недвижимости очень сильно шагнул вперёд в плане повышения уровня комфорта проживания. Строящееся сегодня загородное жильё — это уже не те разношёрстные посёлки с домами в разном архитектурном стиле, отсутствием инфраструктуры и индивидуальными системами инженерии, подключение и обслуживание которых при приобретении дома становится проблемой собственника. Нет, сегодня это продуманные, уютные жилые кварталы, где преимущества загородной жизни органично сочетаются с городским уровнем комфорта, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Правда, кардинально менять свой образ жизни и переходить на удалёнку при переезде за город сегодня не придётся. Вы это поймёте, посетив любой из посёлков строящихся ГК «Жилой Квартал». Каждый из них: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2» и «Гудвилл Парк» — это совершенно самодостаточная экосистема для комфортной жизни, где всё, как в городе и даже лучше. Есть собственная управляющая компания, которая содержит посёлки в чистоте и помогает жильцам. Дома подключены к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки и детские площадки. Собственные школы, детские сады, ФАПы, магазины и другая необходимая инфраструктура уже реализованы в Зубово и Миловке. А проект «Гудвил Парка» сейчас на завершающем этапе строительства.
— Во-вторых, сильно повлиял негативный опыт самоизоляции, когда люди в городах были ограничены пространством своей квартиры. В этот период многие задумались не просто о расширении жилплощади, чтобы у каждого члена семьи было собственное пространство, а именно о переезде за город, так как это даёт больше свободы не зависимо от внешних обстоятельств, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Многие, наверное, помнят те проблемы и ограничения, с которыми столкнулись во время карантина — запрет на: прогулки в парке и походы в магазин, обязательное соблюдение дистанции и ношение маски. А между тем, психологи не устают повторять, чтобы всегда было хорошее настроение и ощущение спокойствия, надо себя окружить тем, что радует глаз и душу. И зелёный двор с поющими птицами подойдёт, как нельзя лучше. И здоровье крепче будет и нервная система устойчивее.
— А, в-третьих, благодаря внедрению и расширению ипотечных программ с государственным субсидированием, покупка собственного дома перестала быть чем-то из разряда очень дорогого. Наоборот, сегодня купить просторный дом с собственным участком можно выгоднее, чем аналогичную квартиру в многоэтажке. Кроме того, за 22 года работы мы выстроили крепкие партнёрские отношения с ведущими банками РФ, и 95% наших клиентов получают одобрение ипотеки в течение одного рабочего дня, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для того, чтобы посмотреть реальную разницу при покупке квартиры в городе и коттеджа за городом при равных условиях, мы попросили специалистов ГК «Жилой Квартал» просчитать возможные варианты по ипотеке.
Для расчёта мы взяли жильё площадью 80 кв. м для семьи из 4 человек.
Итак, мы видим, что при покупке трёхкомнатной квартиры в городской новостройке ваш бюджет составит примерно 11 000 000 рублей, а ипотечная ставка будет от 6 до 11%, в зависимости от ипотечной программы. При этом, чтобы воспользоваться программами с государственным субсидированием, у вас на руках должно быть минимум 5 000 000 рублей для оплаты первоначального взноса. Если же вы решите внести минимальный первоначальный взнос 10%, то следующие 30 лет каждый месяц вы должны будете отдавать банку 93,5 тысячи рублей[3].
Если же вы решите купить загородное жильё, то при тех же исходных данных вы можете приобрести просторный дом. Например, таунхаус Афина в жилом комплексе «Гудвилл Парк» за скромные 7 240 000 рублей. А это значит, что при одобрении «Сельской ипотеки» минимальный первоначальный взнос составит 1 240 000 рублей, а ежемесячный платёж всего 28 453 рубля[4].
При этом у вас будет не только 80 кв. м на которых расположатся 2 спальни, просторная гостиная и кухня, но и собственный участок площадью 4 сотки. Здесь вы сможете организовать и зону отдыха на террасе, и игровую площадку для детей, и даже установить небольшую баню. Согласитесь, заманчиво?
Так что не откладывайте воплощение в реальность своей мечты о загородной недвижимости. Звоните 8 (347) 22-50-276.
Если у вас ещё остались сомнения или вопросы, приходите в офисы продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а. Здесь вас встретят профессиональные менеджеры, угостят кофе и расскажут всё о строящихся проектах. А ипотечные менеджеры с удовольствием подберут оптимальный вариант ипотечного кредитования и помогут правильно собрать пакет необходимых документов.
[1] Средняя стоимость квартиры площадью 80 кв. м в г. Уфа.
[2] Данные актуальны на 24.03.2023 г.
[3] Сумма ежемесячного платежа рассчитана при условии: средневзвешенная ипотечная ставка 11%, сумма кредита 9 900 000 ₽, срок кредита 30 лет.
[4] Сумма ежемесячного платежа рассчитана при условии: ипотечная программа «Сельская ипотека» от Россельхозбанка, годовая ставка 3%, сумма кредита 6 000 000 руб. (по 3 000 000 рублей на каждого из супругов), срок кредита 25 лет.
ГК «Жилой квартал»