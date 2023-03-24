Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Уфимец рассказал, при каких обстоятельствах жестоко избил свою жену. Всему виной стала ревность, а общественный резонанс стал для пары шоком. Об этом они сообщили телеграм-каналу «SHOT».
Так, ссора с последующим избиением, которое и попала в обзор камер видеонаблюдения, со слов самого мужчины, произошла в семье впервые, а сам он «не драчун».
— Не назову нас неблагополучными. Да, ссоры есть, но не такие, чтобы до такого доходило, — утверждает мужчина.
В разговоре участие принимала и девушка, она заверила, что синяки у нее на лице из-за аллергической реакции после увеличения губ.
Ранее телегрм-канала Mash Batash сообщал, что мужчине после всего произошедшего якобы пришлось уволиться из-за волны хейта.
Напомним, что летом прошлого года у Mkset вышел подробный материал о домашнем насилии, в котором основательницы уфимской организации АНО «Возможность», помогающей жертвам домашнего насилия, Наталья Слободян рассказала о круге насилия.
— Классический насильник всегда будет насильником, ему всегда нужна жертва. Он действует по схеме: сначала обхаживает женщину, чтобы она почувствовала себя в безопасности, потом накал, сам акт насилия, а потом он просит прощения. И с каждым разом насилие становится все сильнее и сильнее, — Наталья Слободян.