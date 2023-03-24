mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Уфимец рассказал, при каких обстоятельствах жестоко избил свою жену

24 марта 2023, 15:10
Фото: 1MI
Кадры с избиением попали в обзор камер видеонаблюдения.

Уфимец рассказал, при каких обстоятельствах жестоко избил свою жену. Всему виной стала ревность, а общественный резонанс стал для пары шоком. Об этом они сообщили телеграм-каналу «SHOT».

Так, ссора с последующим избиением, которое и попала в обзор камер видеонаблюдения, со слов самого мужчины, произошла в семье впервые, а сам он «не драчун».

— Не назову нас неблагополучными. Да, ссоры есть, но не такие, чтобы до такого доходило, — утверждает мужчина.

В разговоре участие принимала и девушка, она заверила, что синяки у нее на лице из-за аллергической реакции после увеличения губ.

Ранее телегрм-канала Mash Batash сообщал, что мужчине после всего произошедшего якобы пришлось уволиться из-за волны хейта. 

Напомним, что летом прошлого года у Mkset вышел подробный материал о домашнем насилии, в котором основательницы уфимской организации АНО «Возможность», помогающей жертвам домашнего насилия, Наталья Слободян рассказала о круге насилия.

— Классический насильник всегда будет насильником, ему всегда нужна жертва. Он действует по схеме: сначала обхаживает женщину, чтобы она почувствовала себя в безопасности, потом накал, сам акт насилия, а потом он просит прощения. И с каждым разом насилие становится все сильнее и сильнее, — Наталья Слободян.
Читайте также:
С чего все началось: видеозапись с избиением женщины. Соседка уфимца, избившего жену в лифте, заявила об угрозах
#Элина Сайфранова#Нападение
Подпишитесь
В крупной больнице Уфы объявили карантин по болезни, от которой нет лекарства
Сегодня, 08:59
В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты водителям автобусов
Сегодня, 08:57
Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей поехал в тур в куртке с флагом и косами Shaman
Сегодня, 11:57
«Оставил мне записку»: соседка уфимца, избившего жену в лифте, заявила об угрозах
Сегодня, 08:40
Военный адвокат предупредил жителей Башкирии о вручении повесток не по прописке
Сегодня, 08:07
«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток
Вчера, 09:31