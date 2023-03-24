Уфимец, избивший жену в лифте, уволился с работы после волны хейта

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Житель Уфы, который накануне жестоко избил женщину в лифте жилого дома по улице Генерала Горбатого, уволился с работы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batsh. Отметим, что достоверность информации на данный момент мы проверить не можем.
Так, по данным телеграм-канала, уволиться 22-летнему абьюзеру пришлось из-за волны хейта, которая последовала после публикации кадров с камер видеонаблюдения. Обвиняет в этом мужчина якобы журналистов и возмущенных издевательствами комментаторов.
Напомним, что издевательства над девушкой попали в обзор камер видеонаблюдения жилого дома. На кадрах видно, что гражданин сначала ударом сбил девушку с ног и, судя по всему, продолжил ее бить ногами, пока не приехал лифт. В кабину он поволок ее за волосы и продолжил издевательства. На шум отреагировали жители дома, решившие проверить камеры видеонаблюдения. К счастью, после этого видеозапись была опубликована в социальных сетях
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что данный факт сотрудники полиции проверили и установили участников видеозаписи. Однако от каких-либо претензий к знакомому избитая девушка отказалась.
Позже уже соседка пары рассказала, что данный гражданин работает юристом и учится на педагога. Резонно опасаться того, какие уроки и каким образом мужчина будет преподавать своим будущим ученикам, если он после увольнения пойдет в педагоги.
Подробнее о том, с чем сталкиваются жертвы домашних тиранов и как на это реагирует наша правоохранительная система и суды в нашем материале: «Радуйтесь, что живы»: как домашнее насилие в Башкирии обходится в пять тысяч рублей.