Уфимец, избивший жену в лифте, уволился с работы после волны хейта

Напомним, что издевательства над девушкой попали в обзор камер видеонаблюдения жилого дома. На кадрах видно, что гражданин сначала ударом сбил девушку с ног и, судя по всему, продолжил ее бить ногами, пока не приехал лифт. В кабину он поволок ее за волосы и продолжил издевательства. На шум отреагировали жители дома, решившие проверить камеры видеонаблюдения. К счастью, после этого видеозапись была опубликована в социальных сетях