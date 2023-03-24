Российские экологи солидарны с идеями акции "Помочь планете"

В документе отмечается, что наши экологические организации, как и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от глобальных экологических и климатических проблем. В этой сфере у всех стран мира должны быть общие цели, поэтому российские экологи всегда открыты для тех, кто готов за ними следовать. Об этом пишет сайт gazeta.ru.