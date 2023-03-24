Российские экологи солидарны с идеями акции "Помочь планете"

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Под официальным заявлением были поставлены подписи председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посла доброй воли ООН, первого зампреда Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, председателя Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елены Шаройкиной, сопредседателя, статс-секретаря Экологической палаты РФ Вадима Петрова, председателя правления, исполнительного директора ООО «Зеленый патруль», председателя партии «Зелёные», руководителя проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрея Нагибина.
В документе отмечается, что наши экологические организации, как и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от глобальных экологических и климатических проблем. В этой сфере у всех стран мира должны быть общие цели, поэтому российские экологи всегда открыты для тех, кто готов за ними следовать. Об этом пишет сайт gazeta.ru.
Представители экологических организаций считают, что участие России в международной акции подчеркнет приверженность руководства страны экологической повестке в целом.
Заявление подчеркивает символический характер акции по экономии электроэнергии. Россияне могут продемонстрировать миру свою готовность оказать помощь планете, умение бережно относиться к ее ресурсам и природе. В нашей стране практикуется раздельный сбор мусора, охрана водных ресурсов. Также мы стараемся отказаться от передвижения на автомобилях, сокращаем использование токсичной бытовой химии, высаживаем деревья и заботимся о переработке пластика.
«Все это и многое-многое другое – про наше ответственное отношение к экологии, которая остается для нас национальным приоритетом. Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час.
Отключение подсветки таких всемирно известных объектов, как Московский Кремль, Дом Правительства, московские сталинские высотки, другие объекты государственной власти, повысит значимость и заметность инициативы для российской и международной аудитории, продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества», – говорится в документе.