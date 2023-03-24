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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:55

В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты водителям автобусов

24 марта 2023, 08:57
Фото: 1MI
Ранее водители с пригородных маршрутов записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову

Прокуратура Уфимского района провела проверку в связи с видеообращением о нарушении трудовых прав работников ООО «Помощь». В частности, к главе республики обратились водители автобусов, выполнявших маршруты в пригородах. По словам, они уже в течение полугода не получают зарплату.

Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства установили, что ранее организация не выплатила одному из сотрудников сумму в размере 25 тысяч рублей. В связи с этим районная прокуратура направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются иные работники, не получившие вознаграждение за труд.

Отметим, что по словам самих водителей, от действий руководства компании пострадало порядка 50 человек. Якобы руководство вместо положенной по закону заработной платы руководство сначала кормило работников обещаниями, а после и вовсе скрылось и перестало выходить на контакт.

Mkset связался с одним из учредителей компании ООО «Помощь» Ильдаром Иплаевым, который отрицает все обвинения со стороны водителей, озвученные в видео. Он отметил, что руководство компании не прячется, а компетентные органы их пока не вызывали. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Общество
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