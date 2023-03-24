В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты водителям автобусов

Mkset связался с одним из учредителей компании ООО «Помощь» Ильдаром Иплаевым, который отрицает все обвинения со стороны водителей, озвученные в видео. Он отметил, что руководство компании не прячется, а компетентные органы их пока не вызывали. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.