Отставки и преследования чиновников, землетрясение и вспышка кори

В этот же день в деревне Азангулово Мечетлинского района в небольшом овраге с талой водой утонула 3-летняя девочка. Известно, что малышка гуляла рядом с домом под присмотром своих старших братьев и сестер, однако в какой-то момент уронила игрушку в лужу и потянулась за ней. Достал отец, прибывшие же на место медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти».