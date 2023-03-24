Отставки и преследования чиновников, землетрясение и вспышка кори

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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В понедельник мэр Агидели Фанис Гильванов заявил, что уходит в отставку. Жителям города он признался в том, что за время на посту главы города полюбил горожан и сообщил, что город преобразился за время его мэрства. На пост временно исполняющего обязанности главы администрации города Агидель избрали 33-летнего Дениса Ирназарова.
Уже в четверг в отставку подал глава Краснокамского района Рустам Мусин. Временно исполняющим обязанности главы района был избран Алексей Горбачев.
Тем временем мэра Салават Игоря Миронова обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города знакомому предпринимателю на 50 лет, причем Миронов не уведомил об этом МУП «Электросети». Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток — до 9 апреля.
В начале недели стала известна судьба недостроенной в центре Уфы мечети Ар-Рахим. В частности, глава высказался о происшествии с куполом минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Хабиров попросил не донимать его с этим вопросом и не верить в разного рода предрассудки и суеверия, а также в очередной раз заявил, что мечеть будет достроена.
Однако «Восточный выезд» могут достроить и вовсе раньше срока — в конце 2023 года. Осуществить это будет возможно только при условии ускоренного федерального софинансирования. В частности, Радий Хабиров просит перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.
Запомнилась неделя и землетрясением в Уфе, почувствовали которое пять жилых домов по адресам: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а. Явление ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Предполагается, что причиной тому могло послужить землетрясение в Афганистане, случившееся примерно в этот же период.
Как стало известно Mkset от собственных источников в медицинской сфере, в больнице Уфы № 22, также известной как больница скорой медицинской помощи, объявили карантин по крайне опасному заболеванию. Речь идет о кори, заболевании от которого нет лечения, но есть вакцинопрофилактика. В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset данные подтвердили, уточнив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.
Вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход. Понижение возрастной планки «до 39 лет» в профессорско-преподавательском составе — одно из требований программы «Приоритет 2030». Целевые ориентиры программы опубликованы в открытом доступе. Один из вузов Уфы уже прокомментировал возможное увольнение преподавателей.
Жители Уфы рассказали о том, что ждали проверку счетчиков, а вместо нее дождались повесток. Правда не от сотрудников военкомата, а от работников ЖЭУ. Что к чему и законна ли такая доставка повесток Mkset разъяснил адвокат.
Произошли на этой неделе и трагические события.
В ночь на 23 марта в селе Тирлянский в Белорецком районе разбилась машина, в которой находилось шесть подростков. К сожалению 17-летний водитель погиб на месте, его пассажиры были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим от 14 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело. Mkset также связывался с директором школы, в которой обучаются пострадавшие.
В этот же день в деревне Азангулово Мечетлинского района в небольшом овраге с талой водой утонула 3-летняя девочка. Известно, что малышка гуляла рядом с домом под присмотром своих старших братьев и сестер, однако в какой-то момент уронила игрушку в лужу и потянулась за ней. Достал отец, прибывшие же на место медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти».