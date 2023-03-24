«Оставил мне записку»: соседка уфимца, избившего жену в лифте, заявила об угрозах

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Журналистам телепрограммы «Честно говоря» на канале БСТ удалось пообщаться с соседкой, которая живет прямо над парой, чей конфликт с кулаками стал достоянием общественности.
По информации, указанной в материале издания, гражданин, который ногами избивал женщину и запинывал ее в лифт, работает юристом, а также учится на педагога. Та самая соседка сверху рассказала о том, что он и ранее угрожал нескольким соседям по разным поводам, конкретно ей из-за лая собаки.
— Я прихожу с ночной смены, и собака лает. Так он оставил мне записку. Если не воспитаете собаку, я сам воспитаю, — рассказала соседка журналистам.
В каком именно педагогическом учебном заведении учат воспитывать методами, которые попали на видео, и насколько вообще уместно «воспитывать» кого-либо, а тем более взрослого человека, остается лишь догадываться. Резонно и опасаться того, какие уроки и каким образом мужчина будет преподавать своим будущим ученикам, если продолжит работу в педагогике.
Также соседка рассказала и о том, что в тот день она спускалась на шум и предлагала помощь девушке, которая, по ее рассказу, сидела вся в крови. Соседка предложила ей вызвать полицию, однако девушка лишь извинилась и помощь не приняла. По рассказу соседки, конфликт продолжился и внутри квартиры.
Немаловажным кажется и тот факт, что жителей подъезда возмутил не сколько сама сцена избиения и насилия, а запачканный кровью лифт, который между тем кто-то прибрал, однако кто — не сообщается.
Напомним, вчера видео избиения и унижения, которое над хрупкой девушкой устроил мужчина внушительных размеров появилось в социальных сетях. Однако сама жертва заявление в полицию на дебошира писать не стала и претензий к нему не имеет.