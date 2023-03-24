«Оставил мне записку»: соседка уфимца, избившего жену в лифте, заявила об угрозах

Также соседка рассказала и о том, что в тот день она спускалась на шум и предлагала помощь девушке, которая, по ее рассказу, сидела вся в крови. Соседка предложила ей вызвать полицию, однако девушка лишь извинилась и помощь не приняла. По рассказу соседки, конфликт продолжился и внутри квартиры.