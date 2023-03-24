МВД объявило в розыск политолога из Башкирии иноагента Аббаса Галлямова*

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Стало известно, что известный политолог Аббас Галлямов* был объявлен в розыск МВД. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
Разыскивается политолог по статье уголовного кодекса. Mkset обратился за комментарием к самому Аббасу Галлямову*.
Напомним, что в период с 2010 года по 2014 Галлямов* был заместителем администрации тогда еще президента РБ. В 2017 году вошёл в Общественную палату города Красногорска, мэром которого на тот момент был нынешний глава Башкирии Радий Хабиров. В феврале 2023 года политолог был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.