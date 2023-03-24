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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

МВД объявило в розыск политолога из Башкирии иноагента Аббаса Галлямова*

24 марта 2023, 15:56
Фото: 1MI
Политолог был признан иностранным агентом в феврале этого года.

Стало известно, что известный политолог Аббас Галлямов* был объявлен в розыск МВД. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства. 

Разыскивается политолог по статье уголовного кодекса. Mkset обратился за комментарием к самому Аббасу Галлямову*. 

Напомним, что в период с 2010 года по 2014 Галлямов* был заместителем администрации тогда еще президента РБ. В 2017 году вошёл в Общественную палату города Красногорска, мэром которого на тот момент был нынешний глава Башкирии Радий Хабиров. В феврале 2023 года политолог был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. 

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

 

#Элина Сайфранова
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