Известный медиаменеджер из Уфы Шамиль Валеев отмечает юбилей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
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Updated Сегодня, 13:03
Сегодня, 24 марта, юбилей — 50 лет отмечает известный башкирский журналист и общественный деятель Шамиль Валеев. Свою карьеру Валеев начал в информационном агентстве «Башинформ» в конце 90-х, став первым в республике интернет-журналистом уже в 2001 году. В 2010 году Шамиль Валеев занял должность главного редактора «Башинформ», покинув его в 2016 году. Позднее Валеев возглавил «Медиакорсеть» (Mkset), а в январе 2019 года указом на тот момент врио главы республики Радия Хабирова был назначен руководителем аппарата Общественной палаты РБ. В 2020 году ему было присуждено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».
В этот день свои поздравления мэтру башкирской журналистики приносят депутаты, журналисты, медиаменеджеры и многие другие.
Фёдор Щербаков, генеральный директор медиахолдинга 1MI:
— Уважаемый Шамиль Римзилевич! Мудрый мой товарищ и талантливый коллега! Примите искренние поздравления с юбилеем! Рад, что нам повезло работать вместе. Вы — пример для многих в медиаотрасли и журналистике, мастер слова и человек дела. Будь бесконечно счастлив и здоров!
Тимербулат Каримов, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук Народного поэта Башкортостана:
— Фонд имени Мустая Карима поздравляет Вас с юбилейной датой! Вы — уникальная, разносторонняя личность, для которой главное — постижение своей души, своих корней, своего времени, в котором суждено нам всем жить… Поэзия жизни — вот та стихия, в которой Вы существуете и как мастер слова, и как профессиональный журналист, и как общественный деятель. И, конечно же, как друг — друг нашего Фонда, нашей семьи Каримовых. Мы благодарны Вам за дружбу и сотрудничество и надеемся, что эта душевная связь сохранится на долгие годы.
Павел Рюрикович Качкаев, Депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:
— Уважаемый Шамиль Римзилевич! Поздравляю в вас с 50-летним юбилеем! Мы знакомы уже более 20 лет. Я всегда ценил ваш, зачастую отличный от других, взгляд на происходящие события в республике и стране. Вы, работая в ОНФ, агентстве «Башинформ», Общественной палате Республики Башкортостан, проявляете свою продуманность, взвешенность, без уничижения оппонента, несмотря даже за некоторые несовпадения мнений и взглядов, вы всегда умеете слушать. Это говорит о вашем сильном характере и благородстве, вызывающем уважение. Желаю здоровья вам и вашим близким. Всего самого хорошего! С юбилеем!
Аиткулова Эльвира Ринатовна, Депутат Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, общественный деятель, учёный-филолог, журналист:
— Шамиль Римзилевич — признанный мэтр журналистики, люблю читать его глубокие тексты. У него есть свой почерк, свой авторский взгляд на происходящее, умение анализировать и передавать словами самые разные переживания и эмоции. Думаю, что его своим наставником считают многие журналисты в Башкортостане. Полностью талант писателя раскрылся в книге «Мемуары уфимского школьника». Желаю новых творческих успехов! Благодарна ему за совместную работу в общественно-политических проектах, настоящий боевой товарищ. Здоровья, долголетия, удивлять и удивляться ещё как минимум полвека!
Хусаинов Айдар Гайдарович, российский поэт, драматург, переводчик, главный редактор газеты «Истоки»:
— В детстве Шамиль Валеев работал на колхозном току, ворошил зерно, старался сберечь урожай.
Рос Шамиль Валеев в деревне. Даже учился на лесника, но трудиться стал журналистом. Познакомились мы давно, в 90-е. С тех пор идем по жизни рядом, словно мчимся на плоту по горной реке. Я скромно считаю себя его другом. Радуюсь его успехам, сочувствую в трудные минуты.
Встречаемся мы в судьбоносные, поворотные моменты. Такие бывают.Или по делам. Их тоже хватает. Я вот с большим удовольствием стал редактором и издателем его книги «Мемуары уфимского школьника».
Или изредка навещаем наш любимый парк имени лесоводов Башкирии. В такие минуты кажется, что он назван в нашу честь, мы же и есть лесоводы.
Журналист, политтехнолог, политик — все это Шамиль Валеев. В том, как мы живем, есть доля и его труда. Я бы сказал, различимая, чтобы никого не обижать.
Теперь Шамиль Валеев стал, что называется в народе, «зур нащальник». Растит и бережет всех наших общественников. В чем желаю ему успехов! Сегодня у него славный день. Как говорится, главное событие в жизни уфимца — юбилей. В такой день, как никогда ярко, видно все, чем занимался человек в течение своей жизни.
И конечно, такой человек не мог пройти мимо Мустая Карима. С особым интересом вглядывался наш великий поэт в людей, в узор их жизни. И я уверен, что, глядя на Шамиля Валеева, он бы улыбнулся своей легендарной улыбкой и сказал бы от всего сердца: «Хорошо!»
Зарафутдинов Рустам Ришатович, директор ГУП ТРК «Башкортостан» Республики Башкортостан:
— Аксакал. Человек, жизненной мудрости, скромности и безмерному профессионализму которого ты постоянно учишься. Такой для меня Шамиль Римзилевич Валеев. Мало кто сейчас вспомнит, а может и мало кто знает, что Шамиль-агай в своё время был первым в Башкирии, да и единственным, пожалуй, журналистом-экспертом в области мобильной связи. Это было в те времена, когда в лексике уфимцев значились такие заморские слова как GSM, DAMPS, NMT-450, «Сотел» и «БМ-Телеком». Именно тогда произошло моё знакомство с Шамилем Римзилевичем. И с тех пор нас с ним связывают не только общее ремесло, общие друзья, общее увлечение гитарами и общая любовь к главному из всех искусств — музыке. Все эти годы он для меня — старший товарищ, пример человеческой мудрости и стойкости. А если говорить про умение владеть словом — несомненно лучший публицист республики. Его тексты из тех, что могут и спасать, и вести за собой полки. В этот день я хочу пожелать, чтобы его «big wheels» всегда «keep on turning» в его любимом «sweet home Bashkortostan». С днём рождения, Шамиль Римзилевич!
Шарафутдинов Руслан Михайлович, главный редактор АО Информационное агентство «Башинформ»:
— Знаю Шому, Шамиля, а теперь уже и Шамиля Римзилевича, уже тысячу лет. Для меня он своего рода нравственная и профессиональная константа. Не только потому, что он занимает всегда заслуженное заметное место в нашем общем социокультурном и медиапространстве. Но и потому, что все эти годы он неизменно верен себе, своему слову, своим принципам и своим близким. Шамиль Валеев — не только талантливый журналист, публицист, медиаменеджер, но и общественный подвижник, генератор идей и смыслов, и что очень важно, их реализатор. От всей души поздравляю его с 50-летием. Эту дату, которая для каждого мужчины является этапной, он встречает во всех смыслах со щитом.
Салихов Азамат Рафаэлевич, директор ГТРК «Башкортостан»:
— Дорогого друга, коллегу и соратника Шамиля Римзилевича Валеева искренне поздравляю с красивой датой! Уважаю и очень ценю дружбу, которая длится ещё со времен нашего собкорства! Шамиль, действительно очень талантливый журналист и публицист, со своим неповторимым художественным стилем и что важно всегда со своей позицией и умением найти правильные слова и смыслы! Мемуары уфимского школьника уже бестселлер для нашего поколения точно!
Шамиль желаю оставаться таким же энергичным и продуктивным автором! Не уставай работать над сохранением великих имён наших соотечественников, таких как Мустай Карим и Карим Хакимов. Будь здоров, успешен и неутомим!
Рим Махмутович Хасанов, советский, башкирский композитор, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, народный артист Башкортостана:
— На протяжении многих лет редких общений могу с удовольствием сказать, что каждое такое общение приносило исключительно только позитив. И у меня есть ощущение, что Шамиль Валеев таким и является: абсолютно позитивным, умным, взвешенным человеком. Я могу сказать, что помещаю Шамиля Валеева в первую десятку круга лиц для нормального, конструктивного, умного общения. Хочу добавить, что, видимо, в силу своей порядочности, Шамиль не может отфутболить старающихся иногда прилипнуть к нему не очень хороших людей. Желаю Шамилю хорошего здоровья на долгие годы!