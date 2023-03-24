Известный медиаменеджер из Уфы Шамиль Валеев отмечает юбилей

Сегодня, 24 марта, юбилей — 50 лет отмечает известный башкирский журналист и общественный деятель Шамиль Валеев. Свою карьеру Валеев начал в информационном агентстве «Башинформ» в конце 90-х, став первым в республике интернет-журналистом уже в 2001 году. В 2010 году Шамиль Валеев занял должность главного редактора «Башинформ», покинув его в 2016 году. Позднее Валеев возглавил «Медиакорсеть» (Mkset), а в январе 2019 года указом на тот момент врио главы республики Радия Хабирова был назначен руководителем аппарата Общественной палаты РБ. В 2020 году ему было присуждено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».