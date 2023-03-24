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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Известно состояние матери шестерых детей, одна из которых утонула в луже в Башкирии

24 марта 2023, 13:00
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
В сельсовете заявили, что в семье все всегда было хорошо.

Как стало известно журналистам издания «Комсомольская Правда — Уфа», в семье, в которой вчера произошла трагедия в Башкирии росло 6 детей. О том, что семья считалась благополучной и являлась многодетной и ранее сообщали органы, но количество детей раскрыли в Мечетлинском сельсовете — их в семье было шестеро, а мать погибшей девочки и сейчас находится в декретном отпуске с месячным младенцем.

— Огромное горе для всех нас. Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла. Все дети всегда находились под присмотром, все было хорошо. Мама сейчас находится в полном шоке, очень тяжело переживает случившееся, — рассказали изданию в сельсовете.

Несмотря на положительные характеристики семьи и трагическую случайность по факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Известно, что в момент трагедии девочка гуляла у своего дома со старшими братьями и сестрами, но в какой-то момент обронила пластиковую игрушку в лужу с талой водой, сообщается, что глубина ее составляла около 1 метра. Малышке пытались помочь ее братья и сестры, но у них не получилось и они бросились за отцом.

Из воды девочку вытащил отец, он пытался реанимировать малышку, но у него не получилась, она захлебнулась водой. Приехавшие на место медики констатировали смерть ребенка.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Происшествия
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