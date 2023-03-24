Известно состояние матери шестерых детей, одна из которых утонула в луже в Башкирии

Несмотря на положительные характеристики семьи и трагическую случайность по факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Известно, что в момент трагедии девочка гуляла у своего дома со старшими братьями и сестрами, но в какой-то момент обронила пластиковую игрушку в лужу с талой водой, сообщается, что глубина ее составляла около 1 метра. Малышке пытались помочь ее братья и сестры, но у них не получилось и они бросились за отцом.