Известно состояние матери шестерых детей, одна из которых утонула в луже в Башкирии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как стало известно журналистам издания «Комсомольская Правда — Уфа», в семье, в которой вчера произошла трагедия в Башкирии росло 6 детей. О том, что семья считалась благополучной и являлась многодетной и ранее сообщали органы, но количество детей раскрыли в Мечетлинском сельсовете — их в семье было шестеро, а мать погибшей девочки и сейчас находится в декретном отпуске с месячным младенцем.
— Огромное горе для всех нас. Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла. Все дети всегда находились под присмотром, все было хорошо. Мама сейчас находится в полном шоке, очень тяжело переживает случившееся, — рассказали изданию в сельсовете.
Несмотря на положительные характеристики семьи и трагическую случайность по факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Известно, что в момент трагедии девочка гуляла у своего дома со старшими братьями и сестрами, но в какой-то момент обронила пластиковую игрушку в лужу с талой водой, сообщается, что глубина ее составляла около 1 метра. Малышке пытались помочь ее братья и сестры, но у них не получилось и они бросились за отцом.
Из воды девочку вытащил отец, он пытался реанимировать малышку, но у него не получилась, она захлебнулась водой. Приехавшие на место медики констатировали смерть ребенка.