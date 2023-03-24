Из-за вспышки кори в Башкирии закрыли на карантин целую школу

Так, еще 13 марта власти города Октябрьский сообщили о том, что в городе выявлены два случая заболевания корью среди детей из одной семьи. По данным властей, заболевание привезли дети с отдыха за рубежом, дети не были привиты и попали на лечение в стационаре.