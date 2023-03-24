Из-за вспышки кори в Башкирии закрыли на карантин целую школу

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Вслед за информацией о карантине объявленном в БСМП № 22 в Уфе, о которой Mkset сообщал ранее, стало известно об еще одном случае вспышки заболевания.
Так, еще 13 марта власти города Октябрьский сообщили о том, что в городе выявлены два случая заболевания корью среди детей из одной семьи. По данным властей, заболевание привезли дети с отдыха за рубежом, дети не были привиты и попали на лечение в стационаре.
Тогда же власти сообщили о эпидемиологическом расследовании Роспотребнадзора, в ходе которого выявили контактных непривитых детей, которых отправили под наблюдение.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии Mkset сообщили, что в числе противоэпидемических мер, принятых в Октябрьском, был перевод учеников школы на дистанционное обучение на 21 день. Карантин был объявлен до 24 марта, далее в Башкирии начинаются школьные каникулы, которые продлятся еще неделю.