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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Из-за вспышки кори в Башкирии закрыли на карантин целую школу

24 марта 2023, 10:16
Фото: 1MI

Школу в башкирском городе Октябрьский закрыли на карантин из-за вспышки кори

Противоэпидемические мероприятия перетекают в школьные каникулы.

Вслед за информацией о карантине объявленном в БСМП № 22 в Уфе, о которой Mkset сообщал ранее, стало известно об еще одном случае вспышки заболевания.

Так, еще 13 марта власти города Октябрьский сообщили о том, что в городе выявлены два случая заболевания корью среди детей из одной семьи. По данным властей, заболевание привезли дети с отдыха за рубежом, дети не были привиты и попали на лечение в стационаре.

Тогда же власти сообщили о эпидемиологическом расследовании Роспотребнадзора, в ходе которого выявили контактных непривитых детей, которых отправили под наблюдение.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии Mkset сообщили, что в числе противоэпидемических мер, принятых в Октябрьском, был перевод учеников школы на дистанционное обучение на 21 день. Карантин был объявлен до 24 марта, далее в Башкирии начинаются школьные каникулы, которые продлятся еще неделю.

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Общество
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