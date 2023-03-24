Иван Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В настоящее время Российская Федерация проводит специальную военную операцию на территории Украины, в сентябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в Российской Федерации. После этого в социальных сетях начала распространяться реклама желающих брать и давать частные уроки военного дела.
— Данная инициатива граждан должна быть поддержан на государственном уровне, в том числе в части проведения профессионалами бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца), так как подобная подготовка касается не только умения «точно стрелять и накладывать жгуты», но и воспитания таких качеств характера как патриотизм, мужество и отвага, без которых победа невозможна, — считает Иван Сухарев.
Основной площадкой проведения подобных курсов по мнению парламентария могла бы стать Общероссийская общественно-государственная организация Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России), основной целью деятельности которой является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.
Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил ввести десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву с детьми до семи лет. В соответствии с действующим законодательством в период прохождения срочной службы военнослужащий имеет возможность воспользоваться десятидневным отпуском по личным обстоятельствам в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью, в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.
— В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребёнка в возрасте до семи лет, для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего, — говорится в тексте обращения парламентария на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.