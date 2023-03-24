Иван Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

— Данная инициатива граждан должна быть поддержан на государственном уровне, в том числе в части проведения профессионалами бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца), так как подобная подготовка касается не только умения «точно стрелять и накладывать жгуты», но и воспитания таких качеств характера как патриотизм, мужество и отвага, без которых победа невозможна, — считает Иван Сухарев.