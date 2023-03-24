Экс-начальник ОГИБДД райотдела полиции в Башкирии осужден на 4 года за взяточничество

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Второй день подряд в Башкирии становится известно о приговорах, которые суд вынес работникам правоохранительных органов. И если вчера Mkset со ссылкой на прокуратуру сообщал о инспекторе ГИБДД, который за систематические взятки получил 9 лет строгого режима (но это по совокупности преступлений), то на этот раз судили уже полицейского начальника.
Туймазинский межрайонный суд за получение взятки, мелкое взяточничество и служебный подлог приговорил экс-начальника ОГИБДД отдела МВД России по Шаранскому району к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ровно на такой же срок мужчине запретили занимать должности в органах правопорядка.
Наказание получил он за то, что в период с 2019 по 2020 год за денежное вознаграждение от троих граждан вносил в информационную систему «ГИБДД» недостоверные сведения о фактическом изъятии водительских удостоверений сотрудниками полиции, что влияло на дату окончания срока лишения прав и позволило избежать положенного административного наказания.
Со всех троих мужчина получил 40 тысяч рублей взятки, однако вины своей во вменяемых деяниях на суде не признал. Отмечает пресс-служба прокуратуры и тот момент, что приговор в отношении мужчины в законную силу еще не вступил.