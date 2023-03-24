Экс-начальник ОГИБДД райотдела полиции в Башкирии осужден на 4 года за взяточничество

Второй день подряд в Башкирии становится известно о приговорах, которые суд вынес работникам правоохранительных органов. И если вчера Mkset со ссылкой на прокуратуру сообщал о инспекторе ГИБДД, который за систематические взятки получил 9 лет строгого режима (но это по совокупности преступлений), то на этот раз судили уже полицейского начальника.