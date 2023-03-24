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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

До 1 апреля: власти Башкирии сделали заявление для мужчин от 15 до 27 лет

24 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI

Минздрав Башкирии проведет подчищающую вакцинацию мужчин призывного возраста с 15 лет

Стало известно, какая процедура им предстоит

На сайте Роспотребнадзора по Башкирии опубликован протокол заседания санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Башкирии, мероприятие состоялось еще 10 марта, и обсуждали на нем в том числе и необходимость до начала призывной кампании произвести подчищающую вакцинацию мужчин в возрасте от 15 до 27 лет, в том числе и выпускников 9 и 11 классов и студентам всех учебных заведений и помимо школ.

Минздраву Башкирии поручено выяснить необходимое количество вакцин против тех инфекций, которые являются актуальными. В протоколе значатся и конкретные заболевания, вакцинопрофилактика которых должна проводиться, это ветряная оспа, менингококковая и пневмококковая инфекции и, разумеется, коронавирусная инфекция.

Минздраву поручено действовать совместно с военными комиссариатами и на основе данных военкоматов о количестве призывников обеспечивать наличие вакцины. Примечательно, что провести вакцинацию потенциальных призывников необходимо до начала апреля.

Напомним, 23 марта Mkset сообщал о том, что по данным читателей в Уфе начали разносить повестки весьма нетривиальным способом. Причем делают это не представители военных комиссариатов и даже не правоохранители. Насколько это законно разбирались с адвокатом.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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