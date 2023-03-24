До 1 апреля: власти Башкирии сделали заявление для мужчин от 15 до 27 лет

На сайте Роспотребнадзора по Башкирии опубликован протокол заседания санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Башкирии, мероприятие состоялось еще 10 марта, и обсуждали на нем в том числе и необходимость до начала призывной кампании произвести подчищающую вакцинацию мужчин в возрасте от 15 до 27 лет, в том числе и выпускников 9 и 11 классов и студентам всех учебных заведений и помимо школ.