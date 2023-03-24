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Posted Сегодня, 22:02

Published Сегодня, 22:02

Modified Сегодня, 22:03

Updated Сегодня, 22:03

"Челси" может расстаться с Обамеянгом из-за нарушения дисциплины форвардом

23 марта 2023, 22:02
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанскую прессу,

По информации источника, руководство лондонцев осталось крайне недовольно тем, что габонский форвард самовольно отправился в Испанию, чтобы поддержать свой бывший клуб - "Барселону" - в матче против мадридского "Реала".

Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2024 года, однако "Челси" планирует расстаться с игроком уже сейчас. Сам Обамеянг не прочь вернуться в Испанию и хочет продолжить выступления за "сине-гранатовых".

В текущем сезоне АПЛ на счету Обамеянга 18 матчей, в которых он забил три гола и отдал два результативных паса.



#Спорт
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