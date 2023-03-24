"Челси" может расстаться с Обамеянгом из-за нарушения дисциплины форвардом

Posted Сегодня, 22:02
Published Сегодня, 22:02
Modified Сегодня, 22:03
Updated Сегодня, 22:03
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанскую прессу,
По информации источника, руководство лондонцев осталось крайне недовольно тем, что габонский форвард самовольно отправился в Испанию, чтобы поддержать свой бывший клуб - "Барселону" - в матче против мадридского "Реала".
Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2024 года, однако "Челси" планирует расстаться с игроком уже сейчас. Сам Обамеянг не прочь вернуться в Испанию и хочет продолжить выступления за "сине-гранатовых".
В текущем сезоне АПЛ на счету Обамеянга 18 матчей, в которых он забил три гола и отдал два результативных паса.