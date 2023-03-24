Буцаев: Фандоматы установят на территории десятков вузов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Фандомат представляет собой устройство для сбора бутылок из пластика и банок из алюминия для их последующей переработки. Благодаря данному оборудованию можно собирать мусор раздельно. В итоге нагрузки на свалки снизятся, а природа станет чище. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, появление фандоматов в учебных заведениях должно повысить уровень экологической культуры у молодежи, учителей и остальных жителей страны.
В планах у РЭО - оборудовать фандоматами территории десятков вузов в различных субъектах РФ. При поддержке волонтеров организации «Делай!» будет проведено более 100 экопросветительских мероприятий по теме обращения с ТКО, заверил Денис Буцаев.
Для студентов разработали систему поощрений. Через мобильное приложение Ecoplatform за каждую сданную бутылку или банку начисляются баллы. Их можно обменять на промокоды и скидки от партнеров.
Фандоматы для образовательных организаций безвозмездно предоставит ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья - компания Ecoplatform.
Гендиректор организации Иван Гусаков рассказал, что за четыре года Ecoplatform нарастила производственные мощности. Фирма смогла закрепиться в большинстве регионов страны, заработав имидж экокомпании будущего.
Предположительно, через фандомат каждое учебное учреждение сможет накапливать от пяти до 20 мешков с вторсырьем. Отходы направят на переработку. Информация о заполнении фандоматов собирается автоматически.
Представитель вуза должен заручиться поддержкой руководства университета, чтобы принять участие в акции. Заявки начали рассматривать с 16 марта. Их нужно присылать на электронную почту [email protected]