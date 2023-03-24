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Буцаев: Фандоматы установят на территории десятков вузов

24 марта 2023, 13:08
Фото: Википедия
Российский экологический оператор (РЭО) в связке с партнерами намерен бесплатно установить в высших учебных заведениях фандоматы по сбору вторсырья. Экологически ориентированные молодые люди могут озвучить свои предложения и получить фандоматы для вуза.

Фандомат представляет собой устройство для сбора бутылок из пластика и банок из алюминия для их последующей переработки. Благодаря данному оборудованию можно собирать мусор раздельно. В итоге нагрузки на свалки снизятся, а природа станет чище. Об этом пишет newsnn.ru.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, появление фандоматов в учебных заведениях должно повысить уровень экологической культуры у молодежи, учителей и остальных жителей страны.

В планах у РЭО - оборудовать фандоматами территории десятков вузов в различных субъектах РФ. При поддержке волонтеров организации «Делай!» будет проведено более 100 экопросветительских мероприятий по теме обращения с ТКО, заверил Денис Буцаев.

Для студентов разработали систему поощрений. Через мобильное приложение Ecoplatform за каждую сданную бутылку или банку начисляются баллы. Их можно обменять на промокоды и скидки от партнеров.

Фандоматы для образовательных организаций безвозмездно предоставит ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья - компания Ecoplatform.

Гендиректор организации Иван Гусаков рассказал, что за четыре года Ecoplatform нарастила производственные мощности. Фирма смогла закрепиться в большинстве регионов страны, заработав имидж экокомпании будущего.

Предположительно, через фандомат каждое учебное учреждение сможет накапливать от пяти до 20 мешков с вторсырьем. Отходы направят на переработку. Информация о заполнении фандоматов собирается автоматически.

Представитель вуза должен заручиться поддержкой руководства университета, чтобы принять участие в акции. Заявки начали рассматривать с 16 марта. Их нужно присылать на электронную почту [email protected]

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