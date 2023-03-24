Буцаев: Фандоматы установят на территории десятков вузов

Фандомат представляет собой устройство для сбора бутылок из пластика и банок из алюминия для их последующей переработки. Благодаря данному оборудованию можно собирать мусор раздельно. В итоге нагрузки на свалки снизятся, а природа станет чище. Об этом пишет newsnn.ru.