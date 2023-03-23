Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном в апреле

Следующие продолжительные выходные ждут жителей республики в мае. Так, в честь 1 мая, Дня весны и труда, отдыхать жители Башкирии будут с 29 апреля по 1 мая. День Победы же сделает выходными дни с 6 по 9 мая. Полный календарь праздничных дней в 2023 году Mkset публикует здесь.