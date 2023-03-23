Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном в апреле

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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В этом году 21 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Этот день в Башкирии традиционно объявлен выходным.
Примечательно, что 21 апреля — это пятница, таким образом, жители республики будут отдыхать в течение трёх дней — с пятницы по воскресенье. Следующий большой мусульманский праздник — Курбан-байрам в Башкирии будет отмечаться 28 июня.
Следующие продолжительные выходные ждут жителей республики в мае. Так, в честь 1 мая, Дня весны и труда, отдыхать жители Башкирии будут с 29 апреля по 1 мая. День Победы же сделает выходными дни с 6 по 9 мая. Полный календарь праздничных дней в 2023 году Mkset публикует здесь.