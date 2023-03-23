Заведующую роддомом в Башкирии, допустившая гибель плода, приговорили к штрафу

Суд рассмотрел дело против бывшей заведующей 14 марта, в тот день ей был вынесен приговор — наказанием стало два года ограничения свободы, однако в связи с тем, что срок давности уголовного преследования истек, женщину освободили от назначенного наказания. Однако суд удовлетвори исковые требования потерпевшей женщины и взыскал с врача компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.