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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Заведующую роддомом в Башкирии, допустившая гибель плода, приговорили к штрафу

23 марта 2023, 14:24
Фото: 1MI
Белорецкий межрайонный суд приговорил врача к 2 годам ограничения свободы, но у дела истек срок исковой давности.

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел дело в отношении бывшей заведующей роддомом в городе Белорецк. Женщину обвиняли в причинении тяжкого вред здоровью по неосторожности, совершенного из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Однако суд переквалифицировал деяние обвиняемой на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщается на сайте суда, суд определил, что занимая должность заведующей врач допустила ошибку в оказании медпомощи, своевременно не приняв решение о том, что роженицу необходимо оперировать. В результате того, что операция не была своевременно начата, ребенок скончался в утробе от гипоксии.

Суд рассмотрел дело против бывшей заведующей 14 марта, в тот день ей был вынесен приговор — наказанием стало два года ограничения свободы, однако в связи с тем, что срок давности уголовного преследования истек, женщину освободили от назначенного наказания. Однако суд удовлетвори исковые требования потерпевшей женщины и взыскал с врача компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

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