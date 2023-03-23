Власти назвали причину до сих пор не открытой снегоплавильни в Уфе

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ранее в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал открытие снегоплавильного пункта по улице Сагита Агиша. Как сообщил сити-менеджер, завод намерены запустить в начале марте 2023 года, однако первый месяц весны уже на исходе, а снегоплавильный завод так и не открылся. При этом ранее чиновники и вовсе планировали сдать пункт до конца зимы. Ситуацию прокомментировали в мэрии.
Как сообщили Mkset в пресс-службе городской администрации, в ходе выполнения работ по обустройству сетей канализации был выявлен факт неустойчивости грунтов. В связи с этим было принято решение о необходимости выполнения дополнительных мероприятий по укреплению места производства работ, в результате чего сроки выполнения работ были скорректированы.
Отмечается, что согласно заключенному контракту строительно-монтажные работы должны будут завершить до 31 мая 2023 года. В настоящий момент ведутся работы по монтажу инженерной сети КНС, нанесению гидроизоляции основания и подпорной стены снегоплавильного пункта. Ранее уже были выполнены основные работы по укладке сетей канализации, монтажу семи железобетонных колодцев и подпорной стены, выносу кабельной линии, устройству основания пункта.
Отметим, что мощность снегоплавильного пункта составит 1200 кубометров снега в сутки с разгрузкой на 5 машин. Во вторую очередь планируется запустить еще одну установку по утилизации снега на 1200 кубометров снега, что в два раза увеличит производственную мощность комплекса.