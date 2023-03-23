Власти назвали причину до сих пор не открытой снегоплавильни в Уфе

Ранее в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал открытие снегоплавильного пункта по улице Сагита Агиша. Как сообщил сити-менеджер, завод намерены запустить в начале марте 2023 года, однако первый месяц весны уже на исходе, а снегоплавильный завод так и не открылся. При этом ранее чиновники и вовсе планировали сдать пункт до конца зимы. Ситуацию прокомментировали в мэрии.