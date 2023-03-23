mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Власти назвали причину до сих пор не открытой снегоплавильни в Уфе

23 марта 2023, 10:52
Фото: 1MI
Снегоплавильный пункт в Уфе хотели сдать уже в конце зимы, но что-то пошло не так

Ранее в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал открытие снегоплавильного пункта по улице Сагита Агиша. Как сообщил сити-менеджер, завод намерены запустить в начале марте 2023 года, однако первый месяц весны уже на исходе, а снегоплавильный завод так и не открылся. При этом ранее чиновники и вовсе планировали сдать пункт до конца зимы. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

Как сообщили Mkset в пресс-службе городской администрации, в ходе выполнения работ по обустройству сетей канализации был выявлен факт неустойчивости грунтов. В связи с этим было принято решение о необходимости выполнения дополнительных мероприятий по укреплению места производства работ, в результате чего сроки выполнения работ были скорректированы.

Отмечается, что согласно заключенному контракту строительно-монтажные работы должны будут завершить до 31 мая 2023 года. В настоящий момент ведутся работы по монтажу инженерной сети КНС, нанесению гидроизоляции основания и подпорной стены снегоплавильного пункта. Ранее уже были выполнены основные работы по укладке сетей канализации, монтажу семи железобетонных колодцев и подпорной стены, выносу кабельной линии, устройству основания пункта.

Отметим, что мощность снегоплавильного пункта составит 1200 кубометров снега в сутки с разгрузкой на 5 машин. Во вторую очередь планируется запустить еще одну установку по утилизации снега на 1200 кубометров снега, что в два раза увеличит производственную мощность комплекса.

#Азамат Нухов#Город#Общество
Подпишитесь
«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток
Сегодня, 09:31
Граффити с иноагентами Фейсом* и Моргенштерном* облили «кровью» в центре Уфы
Сегодня, 12:32
Бельмо на глазу у города: уфимка рассказала об адской жизни в доме, которому 66 лет
Сегодня, 07:04
«Отфутболивают людей»: уфимка обвинила ЦУР Башкирии в отписках вместо решения проблем
Сегодня, 11:59
Глава Башкирии сделал важное заявление об СВО в первый день месяца Рамадан
Сегодня, 07:27
Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе
Вчера, 14:14