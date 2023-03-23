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VK объявляет open call на участие в выставке «Сверхновые»

23 марта 2023, 09:53
Фото: VK.com
Художников приглашают вдохновиться космической тематикой и создать медиаработы. Цифровые картины и фотографии, пиксель-арт и даже произведения искусства, созданные с использованием нейросети, можно прислать до 7 апреля включительно. Лучшие работы по итогам конкурса попадут на виртуальную экспозицию

Онлайн-выставка современного медиаискусства «Сверхновые» приурочена ко Дню космонавтики и откроется для всех пользователей 12 апреля 2023 года. Подать заявку на участие в выставке может бесплатно любой желающий. Для того, чтобы пройти конкурсный отбор, произведения должны быть созданы с помощью цифровых технологий и тематически связаны с космосом.

Куратором выставки выступает Сабина Чагина — ведущий российский специалист в области современного искусства, арт-директор ЦСИ Винзавод и соосновательница и художественный руководитель Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА. «Мы приглашаем художников принять участие в цифровой выставке „Сверхновые“ — проекте про сверхспособности художников управлять новыми технологиями и создавать искусство с помощью современных инструментов, про впечатляющее сочетание искусства и науки, про творчество без границ. При его создании мы вдохновлялись космическим пространством и хотим передать ощущение безграничности творческого потенциала, которое всегда ассоциировалось с космосом и его бесконечным простором. Символично, что организатором выставки выступила VK — место встречи молодых звезд — уверена, „Сверхновые“ проявят немало талантов на художественном небосклоне», — отмечает Сабина.

На выставку попадут лучшие работы, которые выберет экспертное жюри. В его состав вошли: Сабина Чагина; художник Миша MOST; основатель, креативный директор студии Radugadesign и куратор на открытой креативной платформе Простор от VK Иван Нефедкин; художник Аристарх Чернышев; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина. Произведения, отобранные жюри, будут выложены в специальном мини-приложении ВКонтакте.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить работу на странице своего сообщества ВКонтакте, отметить сообщество VK Праздники (https://vk.com/vkholidays), страницу куратора Сабины Чагиной (https://vk.com/sabinachagina) и поставить хештег #Сверхновые. К участию принимаются произведения, созданные в любом из форматов digital-искусства: цифровая живопись, цифровая фотография, сетевое искусство, интерактивные инсталляции, гейм-арт, ACII art, пиксель-арт, чиптюн, демосцена, ANSI art, демо, digital-поэзия, произведения, созданные с использованием нейросети.

#Культура
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