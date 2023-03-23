В Уфе очевидцы заметили на многоэтажке поющего «Человека-паука»

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошёл накануне по адресу Кольцевая, 195. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, попытался проникнуть в жилище к своей знакомой. К счастью, мужчина не пострадал. После того, как он спустился, его забрали для дальнейших разбирательств.