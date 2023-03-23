В Уфе очевидцы заметили на многоэтажке поющего «Человека-паука»

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Днем ранее в Уфе очевидцы заметили, как молодой человек по стене дома пытается проникнуть в квартиру к своей якобы знакомой. Фото, на которых мужчина, подобно геккону, держится на отвесной стене жилого дома, распространилось по соцсетям.
По свидетельствам очевидцев, он якобы пытался попасть к своей возлюбленной, пел песни и нецензурно выражался.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошёл накануне по адресу Кольцевая, 195. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, попытался проникнуть в жилище к своей знакомой. К счастью, мужчина не пострадал. После того, как он спустился, его забрали для дальнейших разбирательств.
Ситуацию также прокомментировали в УГЗ Уфы. Как уточнили в муниципальном учреждении, мужчина пытался перебраться из одного окна на 8-м этаже в другое. Увидев сотрудников, он стал ругаться, а затем скрылся внутри проема. Позднее на непосредственном месте событий спасатели обнаружили бутылку с алкоголем.
На кадрах видео, опубликованного УГЗ, видно, как парень балансирует на оконных карнизах в попытке перелезть к окну квартиры своей знакомой.