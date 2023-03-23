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В Уфе экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года за взятки, но сидеть будет 9 лет

23 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI
Мужчина и ранее был судим за аналогичные преступления, после того как он отбудет свой срок, ему 7 лет нельзя будет работать в органах власти.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о приговоре, который советский райсуд Уфы вынес в отношении бывшего правоохранителя. Экс-сотрудник ГИБДД обвинялся в мелком взяточничестве и в получении взятки, суд признал его виновным по обоим статьям и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, частично мужчина признал свою вину.

Однако в суде бывший инспектор проведет почти в три раза больше времени, по той причине, что он ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сообщается, что 3,5 года получил инспектор за то, что вместо того, чтобы оформить протоколы на нарушителей, один из которых попался пьяным за рулем, а другой ехал «по встречке» по дороге с односторонним движением, он получил деньги за то, что закрыл глаза на данные нарушения.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 9 лет. Также он на 7 лет лишен права занимать должности на государственной службе в органах МВД, связанные с осуществлением функций представителя власти.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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