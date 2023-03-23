В Уфе экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года за взятки, но сидеть будет 9 лет

Однако в суде бывший инспектор проведет почти в три раза больше времени, по той причине, что он ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сообщается, что 3,5 года получил инспектор за то, что вместо того, чтобы оформить протоколы на нарушителей, один из которых попался пьяным за рулем, а другой ехал «по встречке» по дороге с односторонним движением, он получил деньги за то, что закрыл глаза на данные нарушения.