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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В ходе СВО не дожив три дня до 40-летия погиб сержант из Башкирии Денис Богданов

23 марта 2023, 16:47
Фото: 1MI
Прощание с военнослужащим состоится в субботу, 25 марта в городе Нефтекамск.

На официальной странице администрации города Нефтекамск появилось сообщение о гибели в ходе спецоперации военнослужащего Дениса Богданова. Он в октябре стал участником спецоперации и погиб 9 марта, три дня не дожив до своего 40-летия.

Денис Богданов
Фото: администрация города Нефтекамск

В администрации города выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и сообщили дату прощания с ним, назначенную на нынешнюю субботу, 25 марта. Траурная церемония начнется в 10 часов у Нефтекамской государственной филармонии. 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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