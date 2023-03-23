В ходе СВО не дожив три дня до 40-летия погиб сержант из Башкирии Денис Богданов

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
На официальной странице администрации города Нефтекамск появилось сообщение о гибели в ходе спецоперации военнослужащего Дениса Богданова. Он в октябре стал участником спецоперации и погиб 9 марта, три дня не дожив до своего 40-летия.
В администрации города выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и сообщили дату прощания с ним, назначенную на нынешнюю субботу, 25 марта. Траурная церемония начнется в 10 часов у Нефтекамской государственной филармонии.