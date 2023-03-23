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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с шестью подростками

23 марта 2023, 09:59
Фото: МВД по РБ
Трагедия произошла сегодня ночью в Белорецком районе.

В Белорецком районе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в селе Тирлянский. Как уточняет пресс-служба МВД Башкирии, дело было возбуждено по части 3 статьи 254 УК РФ. Назначена транспортно-трасологическая экспертиза.

К ответственности привлекут также и водителя второго автомобиля, так как его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Известно, что столкновение ВАЗ-2110 с УАЗ произошло около часу ночи на улице Советской. В результате ДТП 17-летний парень от полученный травм скончался на месте, пассажиры в возрасте 14-17 лет были госпитализированы с различными травмами. По данным Минздрава Башкирии, двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции также установили, что 17-летний парень не имел водительских прав и, со слов отца, взял автомобиль без разрешения.

Водитель второго автомобиля не пострадал и на момент ДТП был в трезв, у погибшего парня изъяли кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.

Ранее Mkset беседовал с директором школы, в которой обучался погибший парень и до сих пор учатся пострадавшие. 

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#Элина Сайфранова#Смертельное ДТП с шестью подростками в Башкирии
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