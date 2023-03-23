В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с шестью подростками

Известно, что столкновение ВАЗ-2110 с УАЗ произошло около часу ночи на улице Советской. В результате ДТП 17-летний парень от полученный травм скончался на месте, пассажиры в возрасте 14-17 лет были госпитализированы с различными травмами. По данным Минздрава Башкирии, двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции также установили, что 17-летний парень не имел водительских прав и, со слов отца, взял автомобиль без разрешения.