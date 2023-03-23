В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых

– Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация, что в Мечетлинском районе в деревне Азангулово по улице Трактовая девочка 4 лет захлебнулась в луже. Выехавшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть ребёнка, 2019 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются, проводятся следственно-оперативные мероприятия, – сообщили в МЧС.