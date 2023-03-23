В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
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Updated Сегодня, 16:00
В Башкирии таяние снегов уже принесло первую трагедию, причем жертвой стихии стал ребенок. Сегодня, 23 марта, страшное — маленькая девочка утонула в луже в деревне Азангулово Мечетлинского района. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщило ИА «Башинформ».
Известно, что малышка гуляла без присмотра взрослых и причиной, по предварительным данным, стала упавшая в лужу игрушка, ребенок пытался достать игрушку.
Mkset запросил комментарий по ситуации в пресс-службе МЧС по Башкирии.
– Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация, что в Мечетлинском районе в деревне Азангулово по улице Трактовая девочка 4 лет захлебнулась в луже. Выехавшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть ребёнка, 2019 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются, проводятся следственно-оперативные мероприятия, – сообщили в МЧС.
Сразу вслед за известием от МЧС поступила информация от Следкома. Известно, что на место происшествия происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.
UPD. По уточненным данным прокуратуры ребенку было 3 года, 4 года девочке бы исполнилось в сентябре.