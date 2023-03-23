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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Улицу Октябрьской революции не станут закрывать с 25 по 27 марта

23 марта 2023, 05:02
Фото: 1MI
Ситуацию с перекрытием участка исторической улицы прояснили в мэрии Уфы

Участок дороги по улице Октябрьской революции в Уфе не будут перекрывать с 25 по 27 марта. Ранее в мэрии сообщили, что движение на данном участке будет ограничено в указанный период. Предполагалось, что в это время там будут переустраивать сети «Уфаводоканала».

Сегодня, 23 марта, в мэрии Уфы сообщили о том, что анонсированное ранее перекрытие на участке улице Октябрьской революции переносится. В мэрии также добавили, что с 28 марта подрядная организация приступит к производству работ на тротуаре.

— О закрытии участка проезжей части для переустройства инженерных сетей будет сообщено дополнительно, — отметили в городской администрации.

#Азамат Нухов
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