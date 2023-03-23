Улицу Октябрьской революции не станут закрывать с 25 по 27 марта

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Участок дороги по улице Октябрьской революции в Уфе не будут перекрывать с 25 по 27 марта. Ранее в мэрии сообщили, что движение на данном участке будет ограничено в указанный период. Предполагалось, что в это время там будут переустраивать сети «Уфаводоканала».
Сегодня, 23 марта, в мэрии Уфы сообщили о том, что анонсированное ранее перекрытие на участке улице Октябрьской революции переносится. В мэрии также добавили, что с 28 марта подрядная организация приступит к производству работ на тротуаре.
— О закрытии участка проезжей части для переустройства инженерных сетей будет сообщено дополнительно, — отметили в городской администрации.