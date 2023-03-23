Улицу Октябрьской революции не станут закрывать с 25 по 27 марта

Участок дороги по улице Октябрьской революции в Уфе не будут перекрывать с 25 по 27 марта. Ранее в мэрии сообщили, что движение на данном участке будет ограничено в указанный период. Предполагалось, что в это время там будут переустраивать сети «Уфаводоканала».