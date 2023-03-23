«Учился не очень»: что известно о парне-водителе «машины смерти» в Башкирии

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Сегодня ночью в селе Тирлянский произошло страшное ДТП, в результате которого погиб 17-летний водитель ВАЗ — 2110, еще пять пассажиров в возрасте 14-17 лет были госпитализированы.
Mkset связался с директором школы, в которой обучался погибший парень и до сих пор учатся пострадавшие дети. Со слов Артема Лахмостова, в основном пострадавшие в ДТП дети воспитываются в благополучных семьях и имеют среднюю успеваемость в школу.
Молодой парень, которой в злополучную ночь управлял автомобилем, после окончания девяти классов получал средне-специальное образование в педагогическом колледже в Белорецке.
— Учился не очень хорошо, но в принципе школу закончил, аттестат получил. Как учился в педколледже, я уже ответить не могу, мы учеников дальше не отслеживаем, — сообщает директор школы села Тирлянский.
Куда направлялись дети в «машине смерти» и были ли они все друзьями директору неизвестно, однако он добавил, что поселок небольшой и «в общем-то все друг друга знают».
Ранее глава ГИБДД Владимир Севастьянов сообщал, что погибший не имел водительских прав, а сам автомобиль взял у родителей без спроса. Кроме того, очевидцы заявили «Башинформу», что, предварительно, в ту ночь девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче. Так, у погибшего была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.
Напомним, что пострадавшие дети были госпитализированы в Белорецкую ЦРКБ. По информации МЧС, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.