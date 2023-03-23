«Учился не очень»: что известно о парне-водителе «машины смерти» в Башкирии

Ранее глава ГИБДД Владимир Севастьянов сообщал, что погибший не имел водительских прав, а сам автомобиль взял у родителей без спроса. Кроме того, очевидцы заявили «Башинформу», что, предварительно, в ту ночь девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче. Так, у погибшего была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.