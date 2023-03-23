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Published Сегодня, 04:58

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«Учился не очень»: что известно о парне-водителе «машины смерти» в Башкирии

23 марта 2023, 04:58
Фото: Владимир Севастьянов // telegram

«Учился не очень»: что известно о погибшем в страшном ДТП 17-летнем парне из Башкирии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 марта. Погиб 17-летний парень, еще пятеро детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сегодня ночью в селе Тирлянский произошло страшное ДТП, в результате которого погиб 17-летний водитель ВАЗ — 2110, еще пять пассажиров в возрасте 14-17 лет были госпитализированы.

Mkset связался с директором школы, в которой обучался погибший парень и до сих пор учатся пострадавшие дети. Со слов Артема Лахмостова, в основном пострадавшие в ДТП дети воспитываются в благополучных семьях и имеют среднюю успеваемость в школу.

Молодой парень, которой в злополучную ночь управлял автомобилем, после окончания девяти классов получал средне-специальное образование в педагогическом колледже в Белорецке.

— Учился не очень хорошо, но в принципе школу закончил, аттестат получил. Как учился в педколледже, я уже ответить не могу, мы учеников дальше не отслеживаем, — сообщает директор школы села Тирлянский.

Куда направлялись дети в «машине смерти» и были ли они все друзьями директору неизвестно, однако он добавил, что поселок небольшой и «в общем-то все друг друга знают».

Ранее глава ГИБДД Владимир Севастьянов сообщал, что погибший не имел водительских прав, а сам автомобиль взял у родителей без спроса. Кроме того, очевидцы заявили «Башинформу», что, предварительно, в ту ночь девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче. Так, у погибшего была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.

Напомним, что пострадавшие дети были госпитализированы в Белорецкую ЦРКБ. По информации МЧС, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.

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#Элина Сайфранова
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